www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП921910
Уникальный номер закупки
835
Наименование закупки
Подшипниковая продукция
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 14:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-61-83
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
T.Konstantinova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Константинова Татьяна Николаевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подшипниковая продукция
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 17:00 GMT +314.10.2019 17:0014.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921910Дата и время окончания срока приема заявок Подшипниковая продукцияЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 15:0018.10.2019 15:0018.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921910Подведение итогов не позднее Подшипниковая продукцияЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подшипниковая продукция
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Кол-во: 8
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.