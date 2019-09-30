Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за товар осуществляется после поставки продукции на склад ПАО "Криогенмаш" с отсрочкой платежа 30кал. дней. Поставка товара на склад ПАО "Криогенмаш" производится за счет поставщика и должна быть включена в стоимость продукции.