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Номер извещения
31908313393
Уникальный номер закупки
1719/1
Наименование закупки
Поставка бензина марки АИ-92; АИ-95; дизельного топлива с использованием топливных карт для нужд АО «Златмаш»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 14:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 909 085-26-83
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
210-nam@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Симонов Сергей Адольфович
Место рассмотрения предложений
г. Златоуст, Парковый проезд, 1
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бензина марки АИ-92; АИ-95; дизельного топлива с использованием топливных карт для нужд АО «Златмаш»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.09.2019 20:00 GMT +329.09.2019 20:0029.09.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908313393Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бензина марки АИ-92; АИ-95; дизельного топлива с использованием топливных карт для нужд АО «Златмаш»г. Златоуст, Парковый проезд, 1
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2019 06:0030.09.2019 06:0030.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908313393Дата и время вскрытия заявок Поставка бензина марки АИ-92; АИ-95; дизельного топлива с использованием топливных карт для нужд АО «Златмаш»г. Златоуст, Парковый проезд, 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бензина марки АИ-92; АИ-95; дизельного топлива с использованием топливных карт для нужд АО «Златмаш»
Начальная цена
7 435 560,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
37 177,80 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
торговые точки (АЗС) в г. Златоуст (район Машзавода), в г. Челябинск и Челябинской областиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
19.20.21
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 174000
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