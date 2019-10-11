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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку фильтрующих элементов

    Запрос предложений на поставку фильтрующих элементов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 11:0011.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921917Дата и время окончания срока приема заявок поставка фильтрующих элементовКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921917

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку фильтрующих элементов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 14:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №4 к Извещению_ Договор поставки

    Извещение о проведении закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anton.Shilov1@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шилов Антон Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фильтрующих элементов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.10.2019 11:00 GMT +311.10.2019 11:0011.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921917Дата и время окончания срока приема заявок поставка фильтрующих элементовКолпино

    Подведение итогов не позднее

    29.11.2019 10:0029.11.2019 10:0029.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921917Подведение итогов не позднее поставка фильтрующих элементовКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.201929.11.2019 10:0029.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921917Подведение итогов не позднее поставка фильтрующих элементовКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтрующих элементов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.90.33.110

    Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр NORGREN F39-100-A0TG"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Фильтроэлемент Mahle (77925670) PI 73010"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Фильтр PARKER 935193"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Фильтр Parker FDAE 3 A 05 Q"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Фильтр Parker PR4531Q"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Фильтр Parker EPF3110QIBPMG161"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Фильтр Parker PR4520Q"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Фильтр Parker EPF2105QIHBPXG082"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Фильтр Parker 80CN210QBPKR321"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Фильтр PARKER FDBE2A10Q"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Фильтр HYDAC 0030 D 010 BN4HC"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Фильтр HYDAC 0160 D 010 BN4HC"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Фильтр HYDAC 0165 R 010 BN4HC"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Фильтр HYDAC 0660 D 010 BN4HC"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Фильтр PALL HC9601FDP13H"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Фильтровальное полотно. Маркировка ФП.G4.150. Полиэстер, толщина 8мм, плотность150, класс очистки G4 (ширина рулона 2м, длина 100м)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Фильтроэлемент Hydac 030D005 ON"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Фильтроэлемент Hydac 060D010 ON"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Фильтроэлемент Hydac 0160R020 ON"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Фильтроэлемент Hydac 0160D010 ON"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Фильтроэлемент Hydac 0110R010 ON"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Фильтроэлемент Hydac 0500 R010 0N"

    Кол-во: 6

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