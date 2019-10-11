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Номер извещения
ГП921917
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку фильтрующих элементов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 14:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72
Факс
Адрес электронной почты
Anton.Shilov1@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Шилов Антон Андреевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фильтрующих элементов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 11:00 GMT +311.10.2019 11:0011.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921917Дата и время окончания срока приема заявок поставка фильтрующих элементовКолпино
Подведение итогов не позднее
29.11.2019 10:0029.11.2019 10:0029.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921917Подведение итогов не позднее поставка фильтрующих элементовКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фильтрующих элементов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
27.90.33.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
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