www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП921908
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Горизонтально-расточной станок Aries 4,
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.09.2019 14:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 812 322-82-23
Факс
+7 812 322-87-87
Адрес электронной почты
Aleksandra.Kolpakova1@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Колпакова Александра Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка комплектующих для станка Aries 4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2019 09:00 GMT +305.11.2019 09:0005.11.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921908Дата и время окончания срока приема заявок Закупка комплектующих для станка Aries 4Колпино
Дата и время вскрытия заявок
05.11.2019 12:0005.11.2019 12:0005.11.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921908Дата и время вскрытия заявок Закупка комплектующих для станка Aries 4Колпино
Подведение итогов не позднее
29.02.2020 12:0029.02.2020 12:0029.02.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921908Подведение итогов не позднее Закупка комплектующих для станка Aries 4Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка комплектующих для станка Aries 4
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Транспортом поставщика на склад покупателяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
28.15.2
28.15.2
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.