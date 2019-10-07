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Номер извещения
31908319606
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка печатных изданий (учебной, учебно-методической и научной литературы) для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение (конкурентный)
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 18:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,
Почтовый адрес
117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36
Контактный телефон
+7 495 958-29-11 доб. 1378
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@rea.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дёрова Анна Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка печатных изданий (учебной, учебно-методической и научной литературы) для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201914.10.2019 14:3014.10.2019 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908319606Подведение итогов не позднее Поставка печатных изданий (учебной, учебно-методической и научной литературы) для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка печатных изданий (учебной, учебно-методической и научной литературы) для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Начальная цена
466 945,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с требованиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с требованиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
Адрес местонахождения
115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,
117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36
58.11.11.000
46.49.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 20
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Кол-во: 2
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Кол-во: 20
Кол-во: 2
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Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 2
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