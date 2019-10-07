Поставка печатных изданий (учебной, учебно-методической и научной литературы) для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Поставка печатных изданий (учебной, учебно-методической и научной литературы) для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Economics / C. Mcconnell. - 21th ed - NY. : McGraw-Hill,2018 - ISBN 978-1-259723-22-3 " Кол-во: 3

"Позиция 2" "Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер. - 15-е изд. - СПб. : Питер.2018. - (Классический зарубежный учебник). - ISBN 978-5-4461-0422-2 " Кол-во: 15

"Позиция 3" "Практический курс английского языка. 1 курс : учеб.для студентов вузов / В.Д. Аракин, Л.И. Селянина и др.. - М. : ВЛАДОС,2017. - ISBN 978-5-906992-35-2 " Кол-во: 30

"Позиция 4" "Полный курс испанского языка + CD / Р.А. Гонсалес, Р.Р. Алимова. - М. : АСТ,2019, - (Полный курс). - ISBN 978-5-17-088961-7 (обл.) " Кол-во: 20

"Позиция 5" "Товароведение и экспертиза мясных и мясосодержащих продуктов : учебник / В.И. Криштафович, В.М. Позняковский. - 3-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2019. - 423 с.; 84x108/32. - ISBN 978-5-8114-4276-8 (в пер.) " Кол-во: 30

"Позиция 6" "(Не)Реальный капитализм. Политэкономия кризиса и его последствий для мирового хозяйства и России / В.Т. Рязанов. - М. : Экономика, 2016 - ISBN 978-5-282-03458-5 (в пер.) " Кол-во: 2

"Позиция 7" "Современная политическая экономика: перспекивы неомарксистского синтеза / В.Т. Рязанов. - СПб. : Алетейя, 2019. - 436 с.; 60x88. - 16+. - ISBN 978-5-907115-44-6 (пер.) " Кол-во: 2

"Позиция 8" "Анти-Титаник: Как выигрывать там, где тонут другие. Руководство для CEO / Я. Глазунов. - М. : Альпина Паблишер, 2019. - ISBN 978-5-9614-6441-2 (в пер.) " Кол-во: 2

"Позиция 9" "Микроэкономика / Н.Г. Мэнкью. - , СПб. : Питер, 2019. - ISBN 978-5-4461-0423-9 " Кол-во: 3

"Позиция 10" "Экономический рост / В.А. Курзенев. - СПб. : Питер, 2018. - ISBN 978-5-4461-0530-4 (в пер.) " Кол-во: 2

"Позиция 11" "Оптимизация и продвижение в поисковых системах / И.С. Ашманов. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2019. - 512 с. - ISBN 978-5-4461-1161-9 (в обл.) " Кол-во: 2

"Позиция 12" "Контент-маркетинг для роста продаж / А.М. Банкин. - СПб. : Питер, 2019. - ISBN 978-5-4461-1075-9 " Кол-во: 2

"Позиция 13" "Маркетинговые коммуникации : учебник для вузов / Е.В. Ромат. - СПб. : Питер, 2018. - ISBN 978-5-4461-0497-0 " Кол-во: 2

"Позиция 14" "Закупки на 100%. Инструменты снижения цен и получения лучших условий у сложных поставщиков / С.В. Дубовик. - СПб. : Питер 2019. - ISBN 978-5-4461-1016-2 " Кол-во: 2

"Позиция 15" "Русская кухня от президента Национальной гильдии / А.Н. Филин. - М. : Ресторанные ведомости, 2019. - ISBN 978-5-6040952-5-6 (в пер.) " Кол-во: 1

"Позиция 16" "Меню для столовых и кулинарий от звездных шеф-поваров [сост. Аносова Е.Ю.] - М.: ООО "Медиа группа "Ресторанные ведомости", 2019. - ISBN 978-5-9500149-2-5 " Кол-во: 1

"Позиция 17" "Почему открываются/закрываются рестораны / И.П. Рубачева. - М. : Ресторанные ведомости, 2019, - ISBN 978-5-6040952-7-0 (обл) " Кол-во: 1

"Позиция 18" "Безопасность питания. Как не отравить гостей в ресторане. Вся правда о ХАССП / К. Кривошонок. - М. : Ресторанные ведомости, 2019. - 240 с.; 70x100/16. - ISBN 978-5-6040952-6-3 (в пер.) " Кол-во: 1

"Позиция 19" "Управление рестораном, который любит гостей / В. Гвоздовская. - М. : Ресторанные ведомости, 2019. - ISBN 978-5-98176-111-9 " Кол-во: 2

"Позиция 20" "Лидеры продукта. Как лучшие в мире продакт-менеджеры создают команды и запускают крутые продукты / Ричард, Мартин. - М. : Манн : Иванов и Фербер, 2019. - 240 с. - (МИФ. Креатив). - ISBN 978-5-00146-198-2 " Кол-во: 2

"Позиция 21" "Руководитель проектов. Все навыки, необходимые для работы/ Р. Инглунд, А. Бусеро; пер. с англ. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 384 с.; 70x100/16. - ISBN 978-5-00117-591-9 " Кол-во: 2

"Позиция 22" "Маркетинг от потребителя / Р. Бест. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Манн : Иванов и Фербер - (МИФ. Маркетинг) 2018. - ISBN 978-5-00100-649-7 " Кол-во: 2

"Позиция 23" "Философия. Стандарт третьего поколения : учебник для вузов / Б.В. Марков. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Питер 2017. - ISBN 978-5-496-02538-6 " Кол-во: 20

"Позиция 24" "Философия : учнбник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. - 4-е изд. - М. : Проспект, 2019, - (Классич.Универ.Уч). - ISBN 978-5-392-28631-7 " Кол-во: 20

"Позиция 25" "Все о еде от А до Я : энциклопедия / А.С. Ратушный, С.С. Аминов. - М. : Дашков и К, 2019. - ISBN 978-5-394-02484-9 " Кол-во: 2

"Позиция 26" "Кухни народов мира : учебник для бакалавров / А.Т. Васюкова, Н.М. Варварина. - М. : Дашков и К, 2019, - ISBN 978-5-394-03040-6 " Кол-во: 2

"Позиция 27" "Методика оценки и факторы повышения качества обслуживания в розничной торговле: Учебное пособие для бакалавров, 2-е изд. / Е.Ю. Депутатова, А.О. Зверева и др.. - М. : Дашков и К, 2019. - ISBN 978-5-394-03269-1 " Кол-во: 2

"Позиция 28" "Качество и культура торгового обслуживания в контексте влияния на конкурентоспособность в розничной торговле : учебное пособие для бакалавров / Е.Ю. Депутатова, А.О. Зверева, Ильяшенко. - М. : Дашков, 2019. - 181 с. - ISBN 978-5-394-03661-3 " Кол-во: 2

"Позиция 29" "Инновации в управлении корпоративными знаниями : учебное пособие / И.С. Салихова. - М. : ИТК Дашков и К, 2019. - 136 с. - ISBN 978-5-394-03674-3 " Кол-во: 2

"Позиция 30" "Всеобщая история рекламы : учебник для бакалавров / О.О. Савельева, Н.В. Трубникова. - М. : Дашков и К, 2019. - ISBN 978-5-394-03119-9 " Кол-во: 2

"Позиция 31" "Экономическая теория (микроэкономика 1-2). Мезоэкономика : учебник / ред.: Г.П. Журавлева. - М. : Дашков и К, 2019 - ISBN 978-5-394-03384-1 " Кол-во: 3

"Позиция 32" "Дискретная математика и модели кодирования в задачах информационной безопасности / В. Ю. Михайлов, Р. Б. Мазепа, Е. О. Карпухин. — СПб. : Интермедия, 2017. — 160 c. — ISBN: 978-5-4383-0140-0 " Кол-во: 2

"Позиция 33" "Моделирование криптосистем: учебное пособие / А. Б. Левина. — СПб. : Интермедия, 2017. — 144 c. — 978-5-4383-0136-3 " Кол-во: 2

"Позиция 34" "Информационно-аналитическое обеспечение безопасности бизнеса. Деловая разведка: учебник / Н. И. Баяндин. — СПб. : Интермедия, 2017. — 264 c. — 978-5-4383-0122-6 " Кол-во: 2

"Позиция 35" "Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных : учебное пособие / Е. Г. Воробьев. — СПб. : Интермедия, 2017. — 432 c. — 978-5-4383-0120-2. " Кол-во: 2

"Позиция 36" "Информационно-аналитическое обеспечение безопасности организации : / Н. В. Унижаев. — СПб. : Интермедия, 2018. — 408 c. — 978-5-4383-0158-5 " Кол-во: 2

"Позиция 37" "Economics / J.G. Sloman. - 10th ed. - United Kingdom : PEARSON Education, 2018 - ISBN 978-1-292187-85-3 " Кол-во: 20