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    Главная / Торги / поставка печатных изданий (учебной, учебно-методической и научной литературы) для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    поставка печатных изданий (учебной, учебно-методической и научной литературы) для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 09:3007.10.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908319606Дата и время окончания срока приема заявок Поставка печатных изданий (учебной, учебно-методической и научной литературы) для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908319606

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка печатных изданий (учебной, учебно-методической и научной литературы) для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение (конкурентный)

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 18:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Договор

    Обоснование цены

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

    Юридический адрес

    115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,

    Почтовый адрес

    117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36

    Контактный телефон

    +7 495 958-29-11 доб. 1378

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@rea.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дёрова Анна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле музыкальными инструментами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка печатных изданий (учебной, учебно-методической и научной литературы) для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.201914.10.2019 14:3014.10.2019 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908319606Подведение итогов не позднее Поставка печатных изданий (учебной, учебно-методической и научной литературы) для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка печатных изданий (учебной, учебно-методической и научной литературы) для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Начальная цена

    466 945,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

    Адрес местонахождения

    115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,

    117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36

    Классификатор ОКПД2

    58.11.11.000

    Учебники печатные общеобразовательного назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49.31

    Торговля оптовая книгами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Economics / C. Mcconnell. - 21th ed - NY. : McGraw-Hill,2018 - ISBN 978-1-259723-22-3 "

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер. - 15-е изд. - СПб. : Питер.2018. - (Классический зарубежный учебник). - ISBN 978-5-4461-0422-2 "

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Практический курс английского языка. 1 курс : учеб.для студентов вузов / В.Д. Аракин, Л.И. Селянина и др.. - М. : ВЛАДОС,2017. - ISBN 978-5-906992-35-2 "

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Полный курс испанского языка + CD / Р.А. Гонсалес, Р.Р. Алимова. - М. : АСТ,2019, - (Полный курс). - ISBN 978-5-17-088961-7 (обл.) "

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Товароведение и экспертиза мясных и мясосодержащих продуктов : учебник / В.И. Криштафович, В.М. Позняковский. - 3-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2019. - 423 с.; 84x108/32. - ISBN 978-5-8114-4276-8 (в пер.) "

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "(Не)Реальный капитализм. Политэкономия кризиса и его последствий для мирового хозяйства и России / В.Т. Рязанов. - М. : Экономика, 2016 - ISBN 978-5-282-03458-5 (в пер.) "

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Современная политическая экономика: перспекивы неомарксистского синтеза / В.Т. Рязанов. - СПб. : Алетейя, 2019. - 436 с.; 60x88. - 16+. - ISBN 978-5-907115-44-6 (пер.) "

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Анти-Титаник: Как выигрывать там, где тонут другие. Руководство для CEO / Я. Глазунов. - М. : Альпина Паблишер, 2019. - ISBN 978-5-9614-6441-2 (в пер.) "

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Микроэкономика / Н.Г. Мэнкью. - , СПб. : Питер, 2019. - ISBN 978-5-4461-0423-9 "

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Экономический рост / В.А. Курзенев. - СПб. : Питер, 2018. - ISBN 978-5-4461-0530-4 (в пер.) "

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Оптимизация и продвижение в поисковых системах / И.С. Ашманов. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2019. - 512 с. - ISBN 978-5-4461-1161-9 (в обл.) "

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Контент-маркетинг для роста продаж / А.М. Банкин. - СПб. : Питер, 2019. - ISBN 978-5-4461-1075-9 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Маркетинговые коммуникации : учебник для вузов / Е.В. Ромат. - СПб. : Питер, 2018. - ISBN 978-5-4461-0497-0 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Закупки на 100%. Инструменты снижения цен и получения лучших условий у сложных поставщиков / С.В. Дубовик. - СПб. : Питер 2019. - ISBN 978-5-4461-1016-2 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Русская кухня от президента Национальной гильдии / А.Н. Филин. - М. : Ресторанные ведомости, 2019. - ISBN 978-5-6040952-5-6 (в пер.) "

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Меню для столовых и кулинарий от звездных шеф-поваров [сост. Аносова Е.Ю.] - М.: ООО "Медиа группа "Ресторанные ведомости", 2019. - ISBN 978-5-9500149-2-5 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Почему открываются/закрываются рестораны / И.П. Рубачева. - М. : Ресторанные ведомости, 2019, - ISBN 978-5-6040952-7-0 (обл) "

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Безопасность питания. Как не отравить гостей в ресторане. Вся правда о ХАССП / К. Кривошонок. - М. : Ресторанные ведомости, 2019. - 240 с.; 70x100/16. - ISBN 978-5-6040952-6-3 (в пер.) "

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Управление рестораном, который любит гостей / В. Гвоздовская. - М. : Ресторанные ведомости, 2019. - ISBN 978-5-98176-111-9 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Лидеры продукта. Как лучшие в мире продакт-менеджеры создают команды и запускают крутые продукты / Ричард, Мартин. - М. : Манн : Иванов и Фербер, 2019. - 240 с. - (МИФ. Креатив). - ISBN 978-5-00146-198-2 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Руководитель проектов. Все навыки, необходимые для работы/ Р. Инглунд, А. Бусеро; пер. с англ. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 384 с.; 70x100/16. - ISBN 978-5-00117-591-9 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Маркетинг от потребителя / Р. Бест. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Манн : Иванов и Фербер - (МИФ. Маркетинг) 2018. - ISBN 978-5-00100-649-7 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Философия. Стандарт третьего поколения : учебник для вузов / Б.В. Марков. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Питер 2017. - ISBN 978-5-496-02538-6 "

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Философия : учнбник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. - 4-е изд. - М. : Проспект, 2019, - (Классич.Универ.Уч). - ISBN 978-5-392-28631-7 "

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Все о еде от А до Я : энциклопедия / А.С. Ратушный, С.С. Аминов. - М. : Дашков и К, 2019. - ISBN 978-5-394-02484-9 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Кухни народов мира : учебник для бакалавров / А.Т. Васюкова, Н.М. Варварина. - М. : Дашков и К, 2019, - ISBN 978-5-394-03040-6 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Методика оценки и факторы повышения качества обслуживания в розничной торговле: Учебное пособие для бакалавров, 2-е изд. / Е.Ю. Депутатова, А.О. Зверева и др.. - М. : Дашков и К, 2019. - ISBN 978-5-394-03269-1 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Качество и культура торгового обслуживания в контексте влияния на конкурентоспособность в розничной торговле : учебное пособие для бакалавров / Е.Ю. Депутатова, А.О. Зверева, Ильяшенко. - М. : Дашков, 2019. - 181 с. - ISBN 978-5-394-03661-3 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Инновации в управлении корпоративными знаниями : учебное пособие / И.С. Салихова. - М. : ИТК Дашков и К, 2019. - 136 с. - ISBN 978-5-394-03674-3 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Всеобщая история рекламы : учебник для бакалавров / О.О. Савельева, Н.В. Трубникова. - М. : Дашков и К, 2019. - ISBN 978-5-394-03119-9 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Экономическая теория (микроэкономика 1-2). Мезоэкономика : учебник / ред.: Г.П. Журавлева. - М. : Дашков и К, 2019 - ISBN 978-5-394-03384-1 "

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Дискретная математика и модели кодирования в задачах информационной безопасности / В. Ю. Михайлов, Р. Б. Мазепа, Е. О. Карпухин. — СПб. : Интермедия, 2017. — 160 c. — ISBN: 978-5-4383-0140-0 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Моделирование криптосистем: учебное пособие / А. Б. Левина. — СПб. : Интермедия, 2017. — 144 c. — 978-5-4383-0136-3 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Информационно-аналитическое обеспечение безопасности бизнеса. Деловая разведка: учебник / Н. И. Баяндин. — СПб. : Интермедия, 2017. — 264 c. — 978-5-4383-0122-6 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных : учебное пособие / Е. Г. Воробьев. — СПб. : Интермедия, 2017. — 432 c. — 978-5-4383-0120-2. "

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Информационно-аналитическое обеспечение безопасности организации : / Н. В. Унижаев. — СПб. : Интермедия, 2018. — 408 c. — 978-5-4383-0158-5 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Economics / J.G. Sloman. - 10th ed. - United Kingdom : PEARSON Education, 2018 - ISBN 978-1-292187-85-3 "

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Организация и управление подразделением защиты информации на предприятии / Ю.Н. Рагозин. - СПб.: Интермедия, 2019 "

    Кол-во: 2

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    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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