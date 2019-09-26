Аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устройству площадки под автомобильную парковку по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908313407 Уникальный номер закупки 403 Номер закупки Наименование закупки Аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устройству площадки под автомобильную парковку по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110 Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение СМСП Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА

Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ Юридический адрес 125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16, Почтовый адрес 125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16 Контактный телефон +7 499 940-02-22 доб. 54346 Факс +7 499 940-09-99 Адрес электронной почты tender@gskb.ru Ф.И.О. контактного лица Малашенков Андрей Игоревич Место рассмотрения предложений Москва, Дмитровское шоссе, д. 110 Закупки и тендеры Московская область Закупки и тендеры Работы по подготовке строительной площадки Ключевые слова:

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