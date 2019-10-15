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    Главная / Торги / Запрос предложений. Текстолит.

    Запрос предложений. Текстолит.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 13:0015.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921904Дата и время окончания срока приема заявок Текстолит.БелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921904

    Уникальный номер закупки

    ГП921904

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений. Текстолит.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 14:11

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Док-я

    ТЗ

    Договор

    Спец-я

    2_Существенные_условия_поставки.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68853

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    marina.kovaleva@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалева Марина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    металл, металл, металл, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Текстолит.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 13:00 GMT +315.10.2019 13:0015.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921904Дата и время окончания срока приема заявок Текстолит.Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    13.01.2020 12:3013.01.2020 12:3013.01.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921904Подведение итогов не позднее Текстолит.Белорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202013.01.2020 12:3013.01.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921904Подведение итогов не позднее Текстолит.Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Текстолит.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    13

    Текстиль и изделия текстильные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/495821/name/5dbaa334731348.15381316

    14.01.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Текстолит ПТК 50х800х1400 высш сорт Гост 5-78"

    Кол-во: 0.39

    "Позиция 2"

    "Текстолит ПТК 70х800х1400 высш сорт Гост 5-78"

    Кол-во: 0.33

    "Позиция 3"

    "Текстолит ПТК 60х800х1400 высш сорт Гост 5-78"

    Кол-во: 0.47

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