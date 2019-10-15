www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП921904
Уникальный номер закупки
ГП921904
Наименование закупки
Запрос предложений. Текстолит.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 14:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 68853
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
marina.kovaleva@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалева Марина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Текстолит.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 13:00 GMT +315.10.2019 13:0015.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921904Дата и время окончания срока приема заявок Текстолит.Белорецкий
Подведение итогов не позднее
13.01.2020 12:3013.01.2020 12:3013.01.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921904Подведение итогов не позднее Текстолит.Белорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текстолит.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
13
Документация лота
Кол-во: 0.39
Кол-во: 0.33
Кол-во: 0.47
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.