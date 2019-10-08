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Номер извещения
31908327118
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей, автошин и аккумуляторов для автотранспорта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 14:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460503, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, С ДЕДУРОВКА, КМ 31-Й (ТРАССА ОРЕНБУРГ - ИЛЕК ТЕР.), ЗД 7,
Почтовый адрес
460512, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, СТ КАРГАЛА, КМ 30-Й
Контактный телефон
+7 3532 73-52-56
Факс
Адрес электронной почты
gazpog@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Наймушин Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Оренбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей, автошин и аккумуляторов для автотранспорта: Лот 1 - Поставка запасных частей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 08:00 GMT +308.10.2019 08:0008.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327118Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей, автошин и аккумуляторов для автотранспорта: Лот 1 - Поставка запасных частей Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 08:0008.10.2019 08:0008.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908327118Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей, автошин и аккумуляторов для автотранспорта: Лот 1 - Поставка запасных частей Оренбург
Подведение итогов не позднее
14.10.2019 08:0014.10.2019 08:0014.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327118Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей, автошин и аккумуляторов для автотранспорта: Лот 1 - Поставка запасных частей Оренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей, автошин и аккумуляторов для автотранспорта: Лот 1 - Поставка запасных частей
Начальная цена
380 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
объем не определен
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад покупателя6 г. Оренбург, ст. Каргала, 30 км., доставка осуществляется силами поставщика и за счет средств поставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
460503, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, С ДЕДУРОВКА, КМ 31-Й (ТРАССА ОРЕНБУРГ - ИЛЕК ТЕР.), ЗД 7,
460512, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, СТ КАРГАЛА, КМ 30-Й
45.3
45.3
Документация лота
Кол-во: 0
Поставка запасных частей, автошин и аккумуляторов для автотранспорта: Лот 2 - Поставка автошин
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 08:00 GMT +308.10.2019 08:0008.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327118Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей, автошин и аккумуляторов для автотранспорта: Лот 2 - Поставка автошин Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 08:0008.10.2019 08:0008.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908327118Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей, автошин и аккумуляторов для автотранспорта: Лот 2 - Поставка автошин Оренбург
Подведение итогов не позднее
14.10.2019 08:0014.10.2019 08:0014.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327118Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей, автошин и аккумуляторов для автотранспорта: Лот 2 - Поставка автошин Оренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей, автошин и аккумуляторов для автотранспорта: Лот 2 - Поставка автошин
Начальная цена
908 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
42 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад покупателя: г. Оренбург, ст. Каргала, 30 км., доставка осуществляется силами и за счет средств поставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
460503, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, С ДЕДУРОВКА, КМ 31-Й (ТРАССА ОРЕНБУРГ - ИЛЕК ТЕР.), ЗД 7,
460512, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, СТ КАРГАЛА, КМ 30-Й
45.3
45.3
Документация лота
Кол-во: 42
Поставка запасных частей, автошин и аккумуляторов для автотранспорта: Лот 3 - Поставка аккумуляторов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 08:00 GMT +308.10.2019 08:0008.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327118Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей, автошин и аккумуляторов для автотранспорта: Лот 3 - Поставка аккумуляторовОренбург
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 08:0008.10.2019 08:0008.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908327118Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей, автошин и аккумуляторов для автотранспорта: Лот 3 - Поставка аккумуляторовОренбург
Подведение итогов не позднее
14.10.2019 08:0014.10.2019 08:0014.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327118Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей, автошин и аккумуляторов для автотранспорта: Лот 3 - Поставка аккумуляторовОренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей, автошин и аккумуляторов для автотранспорта: Лот 3 - Поставка аккумуляторов
Начальная цена
961 061,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
72 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад покупателя: г. Оренбург, ст. Каргала, 30 км., доставка силами и за счет средств поставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
460503, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, С ДЕДУРОВКА, КМ 31-Й (ТРАССА ОРЕНБУРГ - ИЛЕК ТЕР.), ЗД 7,
460512, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, СТ КАРГАЛА, КМ 30-Й
45.3
45.3
Документация лота
Кол-во: 72
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