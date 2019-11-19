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    Главная / Торги / Поставка Пресса универсального ПУМ-6 (0- 25кг/см2) (п. 7.23 ЗМС)

    Поставка Пресса универсального ПУМ-6 (0- 25кг/см2) (п. 7.23 ЗМС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.11.2019 12:0019.11.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921897Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Пресса универсального ПУМ-6 НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП921897

    Уникальный номер закупки

    7.23 ЗМС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Пресса универсального ПУМ-6 (0- 25кг/см2) (п. 7.23 ЗМС)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 13:36

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-20

    Адрес электронной почты

    Kucherenko.VO@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кучеренко Виктор Олегович

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    нефть, нефть, нефть, нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Пресса универсального ПУМ-6

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.11.2019 12:00 GMT +319.11.2019 12:0019.11.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921897Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Пресса универсального ПУМ-6 Ноябрьск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Предмет договора

    Поставка Пресса универсального ПУМ-6

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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