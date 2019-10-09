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Номер извещения
ГП921893
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
1057/18.09.19/КО/Э Поставка жирных кислот талловых масел (ЖКТМ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 13:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-84
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
19mta@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миключева Татьяна Ивановна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Поставка жирных кислот талловых масел (ЖКТМ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 15:30 GMT +309.10.2019 15:3009.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921893Дата и время окончания срока приема заявок Поставка жирных кислот талловых масел (ЖКТМ)Салават
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2019 15:3009.10.2019 15:3009.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921893Дата и время вскрытия заявок Поставка жирных кислот талловых масел (ЖКТМ)Салават
Подведение итогов не позднее
22.11.2019 12:0022.11.2019 12:0022.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921893Подведение итогов не позднее Поставка жирных кислот талловых масел (ЖКТМ)Салават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка жирных кислот талловых масел (ЖКТМ)
Начальная цена
7 401 573,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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