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    Главная / Торги / Оказание услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию отработанных ртутьсодержащих ламп (п. 11.18 ЗМС)

    Оказание услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию отработанных ртутьсодержащих ламп (п. 11.18 ЗМС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 12:0025.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921894Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию отработанных ртутьсодержащих ламп (п. 11.18 ЗМС)НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП921894

    Уникальный номер закупки

    (п. 11.18 ЗМС)

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию отработанных ртутьсодержащих ламп (п. 11.18 ЗМС)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 13:24

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-20

    Адрес электронной почты

    Belyaeva.YuS@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Юлия Стефановна

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Закупки и тендеры Отходы опасные; услуги по сбору опасных отходов

    Ключевые слова:

    нефть, нефть, нефть, нефть, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию отработанных ртутьсодержащих ламп (п. 11.18 ЗМС)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.09.2019 12:00 GMT +325.09.2019 12:0025.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921894Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию отработанных ртутьсодержащих ламп (п. 11.18 ЗМС)Ноябрьск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию отработанных ртутьсодержащих ламп (п. 11.18 ЗМС)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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