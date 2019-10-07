Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заказчик оплачивает оказанные услуги Исполнителем в следующем порядке: в течение 120 (сто двадцать) календарных дней, но не ранее чем через 45 (сорок пять) календарных дней с момента (даты) подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг