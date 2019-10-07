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    Главная / Торги / Обязательное обучение

    Обязательное обучение

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 10:3007.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921892Дата и время окончания срока приема заявок Обязательное обучениеСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921892

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Обязательное обучение

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 13:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Проект договора

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 300

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    BochkovskayaTG@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочковская Татьяна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обязательное обучение

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 10:30 GMT +307.10.2019 10:3007.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921892Дата и время окончания срока приема заявок Обязательное обучениеСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2019 10:3007.10.2019 10:3007.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921892Дата и время вскрытия заявок Обязательное обучениеСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 15:0018.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921892Подведение итогов не позднее Обязательное обучениеСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обязательное обучение

    Начальная цена

    1 558 121,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Прописано в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения исполнителяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик оплачивает оказанные услуги Исполнителем в следующем порядке: в течение 120 (сто двадцать) календарных дней, но не ранее чем через 45 (сорок пять) календарных дней с момента (даты) подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    85.31.11.000

    Услуги по профессиональному обучению

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    18.09.2019

    Проект договора

    18.09.2019

    Закупочная документация

    18.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обязательное обучение"

    Кол-во: 0

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