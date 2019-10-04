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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП921890
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по вывозу на обезвреживание отработанных железнодорожных деревянных шпал, пропитанных антисептическими средствами
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.09.2019 13:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 549-17-86
Факс
+7 495 541-78-11
Адрес электронной почты
natalya.kotelnikova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Котельникова Наталья Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ленинский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по вывозу на обезвреживание отработанных железнодорожных деревянных шпал, пропитанных антисептическими средствами
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 17:30 GMT +304.10.2019 17:3004.10.2019 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921890Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по вывозу на обезвреживание отработанных железнодорожных деревянных шпал, пропитанных антисептическими средствамиЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 17:3004.10.2019 17:3004.10.2019 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921890Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по вывозу на обезвреживание отработанных железнодорожных деревянных шпал, пропитанных антисептическими средствамиЛенинский район
Подведение итогов не позднее
26.02.2020 17:0026.02.2020 17:0026.02.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921890Подведение итогов не позднее Оказание услуг по вывозу на обезвреживание отработанных железнодорожных деревянных шпал, пропитанных антисептическими средствамиЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по вывозу на обезвреживание отработанных железнодорожных деревянных шпал, пропитанных антисептическими средствами
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями договора и технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
142703, Московская область, Ленинский район, город Видное, Белокаменной шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Москокс
Все закупки и тендеры АО Москокс
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
38
38.2
Документация лота
Кол-во: 150
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