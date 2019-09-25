Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка датчиков давления

    Поставка датчиков давления

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 21:5925.09.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908312822Дата и время окончания срока приема заявок Поставка датчиков давления614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908312822

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка датчиков давления

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 12:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-70-32

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    bnv955@iskra.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бледных Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»

    Закупки и тендеры Пермский край

    Закупки и тендеры Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка датчиков давления

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.09.2019 21:59 GMT +325.09.2019 21:5925.09.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908312822Дата и время окончания срока приема заявок Поставка датчиков давления614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»

    Дата и время вскрытия заявок

    25.09.2019 22:0025.09.2019 22:0025.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908312822Дата и время вскрытия заявок Поставка датчиков давления614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.10.201928.10.2019 21:5928.10.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908312822Подведение итогов не позднее Поставка датчиков давления614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка датчиков давления

    Начальная цена

    437 196,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    26.51.6

    Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.6

    Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний"

    Кол-во: 10

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить