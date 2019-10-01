Проектирование сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-150 мм по ул. Кисловодская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Кисловодская, 12 и проектирование сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-225 мм внутри квартала до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Кисловодская, 12

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908313190 Уникальный номер закупки 262 Номер закупки Наименование закупки Проектирование сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-150 мм по ул. Кисловодская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Кисловодская, 12 и проектирование сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-225 мм внутри квартала до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Кисловодская, 12 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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