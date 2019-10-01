www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908313190
Уникальный номер закупки
262
Наименование закупки
Проектирование сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-150 мм по ул. Кисловодская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Кисловодская, 12 и проектирование сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-225 мм внутри квартала до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Кисловодская, 12
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 14:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
Почтовый адрес
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Контактный телефон
+7 342 201-71-54
Факс
+7 342 201-71-44
Адрес электронной почты
lobanov.e.p@novogor.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лобанов Евгений Петрович
Место рассмотрения предложений
Пермь
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
Ключевые слова:
проектирование, проектирование, проектирование, проектирование
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проектирование сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-150мм по ул. Кисловодская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Кисловодская, 12. Проектирование сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-225мм внутри квартала до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Кисловодская, 12
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201914.10.2019 15:0014.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908313190Подведение итогов не позднее Проектирование сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-150мм по ул. Кисловодская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Кисловодская, 12. Проектирование сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-225мм внутри квартала до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Кисловодская, 12Пермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проектирование сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-150мм по ул. Кисловодская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Кисловодская, 12. Проектирование сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-225мм внутри квартала до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Кисловодская, 12
Начальная цена
523 852,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Приложениями 1, 1.2. Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ПермьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
71.12.16
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.