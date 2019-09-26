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Номер извещения
ГП921889
Уникальный номер закупки
УСКиР ОКО Опоры (технология)
Наименование закупки
Поставка Технологических опор трубопровода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 13:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-01-46
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
belgard.d@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бельгард Денис Сергеевич
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная д. 5
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Поставка Технологических опор трубопровода
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 21:00 GMT +326.09.2019 21:0026.09.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921889Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Технологических опор трубопроводаЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная д. 5
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 06:0027.09.2019 06:0027.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921889Дата и время вскрытия заявок Поставка Технологических опор трубопроводаЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная д. 5
Подведение итогов не позднее
31.12.2019 21:5931.12.2019 21:5931.12.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921889Подведение итогов не позднее Поставка Технологических опор трубопроводаЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная д. 5
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Технологических опор трубопровода
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно стоимостному предложению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно стоимостному предложениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
25.30.12.111
25.11.23.119
25.11.23.114
25.11.22.192
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2652
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