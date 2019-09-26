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    Главная / Торги / Поставка Технологических опор трубопровода

    Поставка Технологических опор трубопровода

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 21:0026.09.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921889Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Технологических опор трубопроводаЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная д. 5Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921889

    Уникальный номер закупки

    УСКиР ОКО Опоры (технология)

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Технологических опор трубопровода

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 13:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма стоимостного предложения

    Схема проезда на Западно-Юрхаровское НГКМ

    Пояснения по процедуре закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-01-46

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    belgard.d@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бельгард Денис Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная д. 5

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Технологических опор трубопровода

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.09.2019 21:00 GMT +326.09.2019 21:0026.09.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921889Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Технологических опор трубопроводаЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная д. 5

    Дата и время вскрытия заявок

    27.09.2019 06:0027.09.2019 06:0027.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921889Дата и время вскрытия заявок Поставка Технологических опор трубопроводаЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная д. 5

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2019 21:5931.12.2019 21:5931.12.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921889Подведение итогов не позднее Поставка Технологических опор трубопроводаЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная д. 5

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.12.201931.12.2019 21:5931.12.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921889Подведение итогов не позднее Поставка Технологических опор трубопроводаЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная д. 5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Технологических опор трубопровода

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно стоимостному предложению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно стоимостному предложениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно стоимостному предложению
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    25.30.12.111

    Трубопроводы

    25.11.23.119

    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    25.11.23.114

    Конструкции и детали гидротехнических сооружений из черных металлов

    25.11.22.192

    Опоры из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка Технологических опор трубопровода"

    Кол-во: 2652

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