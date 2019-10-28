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    Главная / Торги / Ремонт топографического оборудования фирмы EFT

    Ремонт топографического оборудования фирмы EFT

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.10.2019 10:3028.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921880Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт топографического оборудования фирмы EFTСамараПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921880

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт топографического оборудования фирмы EFT

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 12:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Техническое задание

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 300

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    BochkovskayaTG@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочковская Татьяна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт топографического оборудования фирмы EFT

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.10.2019 10:30 GMT +328.10.2019 10:3028.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921880Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт топографического оборудования фирмы EFTСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    28.10.2019 10:3028.10.2019 10:3028.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921880Дата и время вскрытия заявок Ремонт топографического оборудования фирмы EFTСамара

    Подведение итогов не позднее

    22.11.2019 15:0022.11.2019 15:0022.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921880Подведение итогов не позднее Ремонт топографического оборудования фирмы EFTСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.11.201922.11.2019 15:0022.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921880Подведение итогов не позднее Ремонт топографического оборудования фирмы EFTСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт топографического оборудования фирмы EFT

    Начальная цена

    678 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Прописано в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По местонахождению исполнителяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату оказанных услуг в течение 120 (ста двадцати), но не ранее чем через 45 (сорок пять) календарных дней с момента подписания Сторонами актов оказанных услуг на основании выставленной Поставщиком счета – фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    18.09.2019

    Техническое задание

    18.09.2019

    Закупочная документация

    18.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт топографического оборудования фирмы EFT"

    Кол-во: 0

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