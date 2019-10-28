Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель производит оплату оказанных услуг в течение 120 (ста двадцати), но не ранее чем через 45 (сорок пять) календарных дней с момента подписания Сторонами актов оказанных услуг на основании выставленной Поставщиком счета – фактуры.