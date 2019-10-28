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Номер извещения
ГП921880
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт топографического оборудования фирмы EFT
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 12:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Почтовый адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Контактный телефон
+7 846 336-59-27 доб. 300
Факс
+7 846 336-63-00
Адрес электронной почты
BochkovskayaTG@sngeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бочковская Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Самара
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт топографического оборудования фирмы EFT
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.10.2019 10:30 GMT +328.10.2019 10:3028.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921880Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт топографического оборудования фирмы EFTСамара
Дата и время вскрытия заявок
28.10.2019 10:3028.10.2019 10:3028.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921880Дата и время вскрытия заявок Ремонт топографического оборудования фирмы EFTСамара
Подведение итогов не позднее
22.11.2019 15:0022.11.2019 15:0022.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921880Подведение итогов не позднее Ремонт топографического оборудования фирмы EFTСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт топографического оборудования фирмы EFT
Начальная цена
678 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Прописано в ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По местонахождению исполнителяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО СНГЕО
Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО
Адрес местонахождения
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
33.12.29.000
Документация лота
Кол-во: 0
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