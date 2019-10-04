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ПАО Уралмашзавод Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ; комбинированного; действия; (универсального)/ 100мл" Кол-во: 11567

"Позиция 2" "Нарукавники брезентовые" Кол-во: 387

"Позиция 3" "Наколенники" Кол-во: 193

"Позиция 4" "ФАРТУК ПВХ" Кол-во: 137

"Позиция 5" "Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником" Кол-во: 318

"Позиция 6" "Подшлемник х/б для сварщика летний" Кол-во: 312

"Позиция 7" "Подшлемник под каску хлопчатобумажный для маляров" Кол-во: 21

"Позиция 8" "ПОДШЛЕМНИК ТРИКОТАЖНЫЙ" Кол-во: 1010

"Позиция 9" "Подшлемник утепленный (трехслойный)" Кол-во: 178

"Позиция 10" "УСТРОЙСТВО; блокирующее" Кол-во: 2

"Позиция 11" "СТРОП СТРАХОВОЧНЫЙ; двухплечевой; металлический; без амортизатора" Кол-во: 6

"Позиция 12" "СТРОП УДЕРЖИВАЮЩИЙ; двухветьевой; регулир.полиамидный; без амортизатора" Кол-во: 8

"Позиция 13" "СТРОП СТРАХОВОЧНЫЙ; двухплечевой; полиамидный; с амортизатором" Кол-во: 19

"Позиция 14" "СТРОП ВЕРЕВОЧНЫЙ; одинарный; регулируемый" Кол-во: 1

"Позиция 15" "ПРИВЯЗЬ страховочная" Кол-во: 30

"Позиция 16" "Закрытые защитные очки для гальваников ЗНГ1 PANORAMA" Кол-во: 44

"Позиция 17" "Закрытые защитные очки для маляров ЗНГ1 SUPER PANORAMA (CA)" Кол-во: 110

"Позиция 18" "Закрытые очки с откидными светофильтрами ОД 2" Кол-во: 136

"Позиция 19" "Закрытые защитные очки ЗН11 УФ PANORAMA (2-2)" Кол-во: 1002

"Позиция 20" "Закрытые защитные очки ЗН11 Панорама" Кол-во: 561

"Позиция 21" "Открытые защитные очки (О37, ПЕГАС, 02, Люцерна)" Кол-во: 2182

"Позиция 22" "ЩИТОК СВАРЩИКА; с креплением; на каску" Кол-во: 210

"Позиция 23" "ЩИТОК ДЛЯ ТЕРМИСТА КБТ с креплением на каску" Кол-во: 1

"Позиция 24" "ЩИТОК КБТ с креплением на каску" Кол-во: 129

"Позиция 25" "ПРЕДФИЛЬТР 5925. Производство 3М." Кол-во: 12

"Позиция 26" "ПРЕДФИЛЬТР 5911. Производство 3М." Кол-во: 1148

"Позиция 27" "ДЕРЖАТЕЛЬ; 501. Производство 3М." Кол-во: 138

"Позиция 28" "Патрон 6051" Кол-во: 937

"Позиция 29" "Полумаска серии 6000 (6100, 6200, 6300) Производство 3М." Кол-во: 84

"Позиция 30" "РЕСПИРАТОР; 9925. Производство 3М." Кол-во: 14903

"Позиция 31" "НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМные с креплением на каске" Кол-во: 336

"Позиция 32" "вкладыши беруши со шнурком" Кол-во: 11035

"Позиция 33" "КАСКА; защитная; (оранжевая)" Кол-во: 963

"Позиция 34" "КАСКА; защитная; (белая)" Кол-во: 224

"Позиция 35" "РУКАВИЦЫ; ВИБРАЦИОННЫЕ" Кол-во: 1673

"Позиция 36" "Рукавицы утепленные" Кол-во: 9

"Позиция 37" "ПЕРЧАТКИ; утепленные однослойные (вкладыши)" Кол-во: 475

"Позиция 38" "Перчатки утепленные усиленные" Кол-во: 475

"Позиция 39" "ПЕРЧАТКИ трикотажные утепленные двухслойные" Кол-во: 179

"Позиция 40" "ПЕРЧАТКИ; трикотажные х/б" Кол-во: 1026

"Позиция 41" "ПЕРЧАТКИ; трикотажные с; точечным полимерным; покрытием" Кол-во: 5767

"Позиция 42" "ПЕРЧАТКИ; трикотажные; огнетермостойкие для защиты от термических рисков от электродуги" Кол-во: 76

"Позиция 43" "Перчатки диэлектрические" Кол-во: 180

"Позиция 44" "ПЕРЧАТКИ; Солвекс" Кол-во: 230

"Позиция 45" "ПЕРЧАТКИ; Дуо Микс" Кол-во: 1082

"Позиция 46" "ПЕРЧАТКИ; К/ЩЕЛОЧН." Кол-во: 48

"Позиция 47" "Перчатки резиновые или из полимерных материалов (хозяйственные)" Кол-во: 271

"Позиция 48" "Перчатки ХАЙЛАЙТ" Кол-во: 4288

"Позиция 49" "КУРТКА на утепляющей прокладке ЖЕН.ИТР размеры от 44-46 до 64-66 роста от 158-164 до 182-188" Кол-во: 39

"Позиция 50" "КУРТКА на утепляющей прокладке МУЖ.ИТР размеры от 44-46 до 68-70 роста от 158-164 до 194-200" Кол-во: 128

"Позиция 51" "КУРТКА НА УТЕПЛЯЮЩЕЙ; прокладке рабочая женская размеры от 44-46 до 60-62 роста от 158-164 до 182-188" Кол-во: 62

"Позиция 52" "КУРТКА НА УТЕПЛЯЮЩЕЙ; прокладке рабочая мужская размеры от 44-46 до 64-66 роста от 158-164 до 194-200" Кол-во: 25

"Позиция 53" "КОСТЮМ женский на утепляющей прокладке рабочий размеры от 44-46 до 60-62 роста от 158-164 до 182-188" Кол-во: 12

"Позиция 54" "КОСТЮМ мужской на утепляющей прокладке рабочий размеры от 44-46 до 68-70 роста от 158-164 до 194-200" Кол-во: 162

"Позиция 55" "КОСТЮМ; Х/Б с ОП женский; 48-50 158-164" Кол-во: 4

"Позиция 56" "КОСТЮМ; Х/Б с ОП женский; 44-46 170-176" Кол-во: 2

"Позиция 57" "КОСТЮМ мужской ОТ ПОВЫШЕН.Т; (Х/Б С ОП) размеры от 44-46 до 64-66 роста от 158-164 до 182-188" Кол-во: 239

"Позиция 58" "КОСТЮМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ от воды размеры от 44-46 до 60-62 рост от 158-164 до 182-188" Кол-во: 16

"Позиция 59" "ХАЛАТ МУЖСКОЙ; КС (кислотостойкий); 64-66 182-188" Кол-во: 2

"Позиция 60" "ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ; КС (кислотостойкий); 44-46 158-164" Кол-во: 1

"Позиция 61" "ХАЛАТ; женский для ИТР размеры от 44-46 до 64-66 роста от 15-164 до 182-188" Кол-во: 10

"Позиция 62" "ХАЛАТ ТЕМНЫЙ ЖЕНСКИЙ для защиты от ОПЗ и МВ размеры от 44-46 до 64-66 роста от 158-164 до 182-188" Кол-во: 151

"Позиция 63" "Комбинезон защитный одноразовый для маляров размеры от М до XХХL" Кол-во: 648

"Позиция 64" "КОМБИНЕЗОН летний женский ДЛЯ ЗАЩИТЫот ОПЗ и МВ размеры от 44-46 до 56-58 роста от 158-164 до 182-188" Кол-во: 16

"Позиция 65" "КОМБИНЕЗОН летний мужской ДЛЯ ЗАЩИТЫот ОПЗ и МВ 48-50,182-188" Кол-во: 4

"Позиция 66" "КОМБИНЕЗОН летний мужской ДЛЯ ЗАЩИТЫот ОПЗ и МВ 48-50,170-176" Кол-во: 4

"Позиция 67" "КУРТКА ЖЕНСКАЯ летняя ИТР размеры от 44-46 до 60-62 роста от 158-164 до 182-188" Кол-во: 43

"Позиция 68" "КУРТКА мужская; летняя ИТР размеры от 44-46 до 64-66 роста от 158-164 до 194-200" Кол-во: 116

"Позиция 69" "КОСТЮМ женский летний ДЛЯ ИТР размеры от 44-46 до 60-62 роста от 158-164 до 182-188" Кол-во: 24

"Позиция 70" "КОСТЮМ МУЖСКОЙ летний ДЛЯ ИТР размеры от 44-46 до 60-62 роста от 158-164 до 194-200" Кол-во: 91

"Позиция 71" "КОСТЮМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ от ОПЗ и МВ женский размеры от 40-42 до 68-70 рост от 158-164 до 182-188" Кол-во: 219

"Позиция 72" "КОСТЮМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ от ОПЗиМВ мужской размеры от 44-46 до 68-70 роста от 158-164 до 194-200" Кол-во: 1055

"Позиция 73" "ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ с огнезащитной пропиткой размеры с 44-46 по 64-66" Кол-во: 196

"Позиция 74" "ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ размеры с 44-46 по 64-66" Кол-во: 792

"Позиция 75" "ВАЛЕНКИ НА РЕЗИНОВОЙ подошве размеры от 24 до 30" Кол-во: 64

"Позиция 76" "САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ размеры от 35 до 45" Кол-во: 142

"Позиция 77" "САПОГИ КОЖАНЫЕ; утепленные с защитным подноском размеры от 37 до 45" Кол-во: 93

"Позиция 78" "БОТИНКИ УТЕПЛЕННЫЕ размеры от 35 до 45" Кол-во: 101

"Позиция 79" "Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур размеры от 38 до 45" Кол-во: 146

"Позиция 80" "САПОГИ КОЖАНЫЕ с защитным подноском размеры от 38 до 45" Кол-во: 5

"Позиция 81" "МЫЛО ЖИДКОЕ/500 мл" Кол-во: 837

"Позиция 82" "МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ/100гр" Кол-во: 54557

"Позиция 83" "ПАСТА очищающая для рук/ 200мл" Кол-во: 10631

"Позиция 84" "СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ; кожи от УФО; 100мл" Кол-во: 1068

"Позиция 85" "СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ; кожи от пониженной; температуры/ 100мл" Кол-во: 258

"Позиция 86" "КРЕМ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ восстанавливающий/ 100мл" Кол-во: 12875

"Позиция 87" "Фартук прорезиненый" Кол-во: 26

"Позиция 88" "Рукавицы суконные с суконным наладонником" Кол-во: 308

"Позиция 89" "РУКАВИЦЫ БРЕЗЕНТОВЫЕ СО СПИЛКОВЫМ НАЛАДОННИКОМ" Кол-во: 1584

"Позиция 90" "РУКАВИЦЫ брезентовые С БРЕЗЕНТОВЫМ; НАЛАДОННИКОМ" Кол-во: 544

"Позиция 91" "РУКАВИЦЫ комбинированные Х/Б С БРЕЗЕНТОВЫМ; НАЛАДОННИКОМ" Кол-во: 4159

"Позиция 92" "КРАГИ ХАЙЛАЙТ" Кол-во: 4658

"Позиция 93" "ПЕРЧАТКИ ХАЙКРОН частичное покрытие" Кол-во: 20

"Позиция 94" "ПЕРЧАТКИ ХАЙКРОН полное покрытие" Кол-во: 282

"Позиция 95" "ПЕРЧАТКИ -КРАГИ ХАЙКРОН" Кол-во: 4048

"Позиция 96" "ПЕРЧАТКИ; КРУЗЕЙДЕР ФЛЕКС" Кол-во: 196

"Позиция 97" "Перчатки антивибрационные" Кол-во: 157

"Позиция 98" "КРАГИ СПИЛКОВЫЕ утепленные для сварщиков" Кол-во: 2

"Позиция 99" "КРАГИ СПИЛКОВЫЕ усиленные на подкладке для сварщиков" Кол-во: 1374

"Позиция 100" "КРАГИ СПИЛКОВЫЕ для сварщиков" Кол-во: 1821

"Позиция 101" "БРЮКИ (полукомбинезон) НА УТЕПЛЯЮЩЕЙ прокладке мужские размеры с 44-46 по 68-70 роста со 158-164 по 194-200" Кол-во: 9

"Позиция 102" "КОСТЮМ СВАРЩИКА утепленный 48-50 170-176" Кол-во: 1

"Позиция 103" "КОСТЮМ СВАРЩИКА х/б с пропиткой пробан размеры от 44-46 до 64-66 роста от 158-164 до 182-188" Кол-во: 180

"Позиция 104" "КОСТЮМ; Х/Б с ОП женский; 56-58 170-176" Кол-во: 2

"Позиция 105" "КОСТЮМ; Х/Б с ОП женский; 52-54 158-164" Кол-во: 4

"Позиция 106" "КОСТЮМ; Х/Б с ОП женский; 48-50 182-188" Кол-во: 2

"Позиция 107" "БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ; пара до 20кВ; ГОСТ 13385-76" Кол-во: 101

"Позиция 108" "ПОЛУБОТИНКИ кожаные с защитным подноском размеры от 35 до 50" Кол-во: 270

"Позиция 109" "БОТИНКИ КОЖАНЫЕ с защитным подноском, применяемые в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги размеры от 40 до 45" Кол-во: 26

"Позиция 110" "Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве размеры от 35 до 50" Кол-во: 146