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Номер извещения
ГП921882
Уникальный номер закупки
819
Наименование закупки
Спецодежда и СИЗ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 12:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-13-60
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
L.Pereskokova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Перескокова Людмила Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Спецодежда и СИЗ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 07:43 GMT +304.10.2019 07:4304.10.2019 07:43Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921882Дата и время окончания срока приема заявок Спецодежда и СИЗ.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
25.10.2019 15:0025.10.2019 15:0025.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921882Подведение итогов не позднее Спецодежда и СИЗ.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Спецодежда и СИЗ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
14.12
Документация лота
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