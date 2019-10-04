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    Главная / Торги / Спецодежда и СИЗ.

    Спецодежда и СИЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 07:4304.10.2019 07:43Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921882Дата и время окончания срока приема заявок Спецодежда и СИЗ.ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921882

    Уникальный номер закупки

    819

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Спецодежда и СИЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 12:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение 1.1

    приложение 1

    тф договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-13-60

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    L.Pereskokova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Перескокова Людмила Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    спецодежда, спецодежда, спецодежда, спецодежда

    Список лотов

    Лот 1

    Спецодежда и СИЗ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 07:43 GMT +304.10.2019 07:4304.10.2019 07:43Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921882Дата и время окончания срока приема заявок Спецодежда и СИЗ.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    25.10.2019 15:0025.10.2019 15:0025.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921882Подведение итогов не позднее Спецодежда и СИЗ.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.10.201925.10.2019 15:0025.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921882Подведение итогов не позднее Спецодежда и СИЗ.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Спецодежда и СИЗ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ; комбинированного; действия; (универсального)/ 100мл"

    Кол-во: 11567

    "Позиция 2"

    "Нарукавники брезентовые"

    Кол-во: 387

    "Позиция 3"

    "Наколенники"

    Кол-во: 193

    "Позиция 4"

    "ФАРТУК ПВХ"

    Кол-во: 137

    "Позиция 5"

    "Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником"

    Кол-во: 318

    "Позиция 6"

    "Подшлемник х/б для сварщика летний"

    Кол-во: 312

    "Позиция 7"

    "Подшлемник под каску хлопчатобумажный для маляров"

    Кол-во: 21

    "Позиция 8"

    "ПОДШЛЕМНИК ТРИКОТАЖНЫЙ"

    Кол-во: 1010

    "Позиция 9"

    "Подшлемник утепленный (трехслойный)"

    Кол-во: 178

    "Позиция 10"

    "УСТРОЙСТВО; блокирующее"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "СТРОП СТРАХОВОЧНЫЙ; двухплечевой; металлический; без амортизатора"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "СТРОП УДЕРЖИВАЮЩИЙ; двухветьевой; регулир.полиамидный; без амортизатора"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "СТРОП СТРАХОВОЧНЫЙ; двухплечевой; полиамидный; с амортизатором"

    Кол-во: 19

    "Позиция 14"

    "СТРОП ВЕРЕВОЧНЫЙ; одинарный; регулируемый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "ПРИВЯЗЬ страховочная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Закрытые защитные очки для гальваников ЗНГ1 PANORAMA"

    Кол-во: 44

    "Позиция 17"

    "Закрытые защитные очки для маляров ЗНГ1 SUPER PANORAMA (CA)"

    Кол-во: 110

    "Позиция 18"

    "Закрытые очки с откидными светофильтрами ОД 2"

    Кол-во: 136

    "Позиция 19"

    "Закрытые защитные очки ЗН11 УФ PANORAMA (2-2)"

    Кол-во: 1002

    "Позиция 20"

    "Закрытые защитные очки ЗН11 Панорама"

    Кол-во: 561

    "Позиция 21"

    "Открытые защитные очки (О37, ПЕГАС, 02, Люцерна)"

    Кол-во: 2182

    "Позиция 22"

    "ЩИТОК СВАРЩИКА; с креплением; на каску"

    Кол-во: 210

    "Позиция 23"

    "ЩИТОК ДЛЯ ТЕРМИСТА КБТ с креплением на каску"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "ЩИТОК КБТ с креплением на каску"

    Кол-во: 129

    "Позиция 25"

    "ПРЕДФИЛЬТР 5925. Производство 3М."

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "ПРЕДФИЛЬТР 5911. Производство 3М."

    Кол-во: 1148

    "Позиция 27"

    "ДЕРЖАТЕЛЬ; 501. Производство 3М."

    Кол-во: 138

    "Позиция 28"

    "Патрон 6051"

    Кол-во: 937

    "Позиция 29"

    "Полумаска серии 6000 (6100, 6200, 6300) Производство 3М."

    Кол-во: 84

    "Позиция 30"

    "РЕСПИРАТОР; 9925. Производство 3М."

    Кол-во: 14903

    "Позиция 31"

    "НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМные с креплением на каске"

    Кол-во: 336

    "Позиция 32"

    "вкладыши беруши со шнурком"

    Кол-во: 11035

    "Позиция 33"

    "КАСКА; защитная; (оранжевая)"

    Кол-во: 963

    "Позиция 34"

    "КАСКА; защитная; (белая)"

    Кол-во: 224

    "Позиция 35"

    "РУКАВИЦЫ; ВИБРАЦИОННЫЕ"

    Кол-во: 1673

    "Позиция 36"

    "Рукавицы утепленные"

    Кол-во: 9

    "Позиция 37"

    "ПЕРЧАТКИ; утепленные однослойные (вкладыши)"

    Кол-во: 475

    "Позиция 38"

    "Перчатки утепленные усиленные"

    Кол-во: 475

    "Позиция 39"

    "ПЕРЧАТКИ трикотажные утепленные двухслойные"

    Кол-во: 179

    "Позиция 40"

    "ПЕРЧАТКИ; трикотажные х/б"

    Кол-во: 1026

    "Позиция 41"

    "ПЕРЧАТКИ; трикотажные с; точечным полимерным; покрытием"

    Кол-во: 5767

    "Позиция 42"

    "ПЕРЧАТКИ; трикотажные; огнетермостойкие для защиты от термических рисков от электродуги"

    Кол-во: 76

    "Позиция 43"

    "Перчатки диэлектрические"

    Кол-во: 180

    "Позиция 44"

    "ПЕРЧАТКИ; Солвекс"

    Кол-во: 230

    "Позиция 45"

    "ПЕРЧАТКИ; Дуо Микс"

    Кол-во: 1082

    "Позиция 46"

    "ПЕРЧАТКИ; К/ЩЕЛОЧН."

    Кол-во: 48

    "Позиция 47"

    "Перчатки резиновые или из полимерных материалов (хозяйственные)"

    Кол-во: 271

    "Позиция 48"

    "Перчатки ХАЙЛАЙТ"

    Кол-во: 4288

    "Позиция 49"

    "КУРТКА на утепляющей прокладке ЖЕН.ИТР размеры от 44-46 до 64-66 роста от 158-164 до 182-188"

    Кол-во: 39

    "Позиция 50"

    "КУРТКА на утепляющей прокладке МУЖ.ИТР размеры от 44-46 до 68-70 роста от 158-164 до 194-200"

    Кол-во: 128

    "Позиция 51"

    "КУРТКА НА УТЕПЛЯЮЩЕЙ; прокладке рабочая женская размеры от 44-46 до 60-62 роста от 158-164 до 182-188"

    Кол-во: 62

    "Позиция 52"

    "КУРТКА НА УТЕПЛЯЮЩЕЙ; прокладке рабочая мужская размеры от 44-46 до 64-66 роста от 158-164 до 194-200"

    Кол-во: 25

    "Позиция 53"

    "КОСТЮМ женский на утепляющей прокладке рабочий размеры от 44-46 до 60-62 роста от 158-164 до 182-188"

    Кол-во: 12

    "Позиция 54"

    "КОСТЮМ мужской на утепляющей прокладке рабочий размеры от 44-46 до 68-70 роста от 158-164 до 194-200"

    Кол-во: 162

    "Позиция 55"

    "КОСТЮМ; Х/Б с ОП женский; 48-50 158-164"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "КОСТЮМ; Х/Б с ОП женский; 44-46 170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "КОСТЮМ мужской ОТ ПОВЫШЕН.Т; (Х/Б С ОП) размеры от 44-46 до 64-66 роста от 158-164 до 182-188"

    Кол-во: 239

    "Позиция 58"

    "КОСТЮМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ от воды размеры от 44-46 до 60-62 рост от 158-164 до 182-188"

    Кол-во: 16

    "Позиция 59"

    "ХАЛАТ МУЖСКОЙ; КС (кислотостойкий); 64-66 182-188"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ; КС (кислотостойкий); 44-46 158-164"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "ХАЛАТ; женский для ИТР размеры от 44-46 до 64-66 роста от 15-164 до 182-188"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "ХАЛАТ ТЕМНЫЙ ЖЕНСКИЙ для защиты от ОПЗ и МВ размеры от 44-46 до 64-66 роста от 158-164 до 182-188"

    Кол-во: 151

    "Позиция 63"

    "Комбинезон защитный одноразовый для маляров размеры от М до XХХL"

    Кол-во: 648

    "Позиция 64"

    "КОМБИНЕЗОН летний женский ДЛЯ ЗАЩИТЫот ОПЗ и МВ размеры от 44-46 до 56-58 роста от 158-164 до 182-188"

    Кол-во: 16

    "Позиция 65"

    "КОМБИНЕЗОН летний мужской ДЛЯ ЗАЩИТЫот ОПЗ и МВ 48-50,182-188"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "КОМБИНЕЗОН летний мужской ДЛЯ ЗАЩИТЫот ОПЗ и МВ 48-50,170-176"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "КУРТКА ЖЕНСКАЯ летняя ИТР размеры от 44-46 до 60-62 роста от 158-164 до 182-188"

    Кол-во: 43

    "Позиция 68"

    "КУРТКА мужская; летняя ИТР размеры от 44-46 до 64-66 роста от 158-164 до 194-200"

    Кол-во: 116

    "Позиция 69"

    "КОСТЮМ женский летний ДЛЯ ИТР размеры от 44-46 до 60-62 роста от 158-164 до 182-188"

    Кол-во: 24

    "Позиция 70"

    "КОСТЮМ МУЖСКОЙ летний ДЛЯ ИТР размеры от 44-46 до 60-62 роста от 158-164 до 194-200"

    Кол-во: 91

    "Позиция 71"

    "КОСТЮМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ от ОПЗ и МВ женский размеры от 40-42 до 68-70 рост от 158-164 до 182-188"

    Кол-во: 219

    "Позиция 72"

    "КОСТЮМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ от ОПЗиМВ мужской размеры от 44-46 до 68-70 роста от 158-164 до 194-200"

    Кол-во: 1055

    "Позиция 73"

    "ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ с огнезащитной пропиткой размеры с 44-46 по 64-66"

    Кол-во: 196

    "Позиция 74"

    "ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ размеры с 44-46 по 64-66"

    Кол-во: 792

    "Позиция 75"

    "ВАЛЕНКИ НА РЕЗИНОВОЙ подошве размеры от 24 до 30"

    Кол-во: 64

    "Позиция 76"

    "САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ размеры от 35 до 45"

    Кол-во: 142

    "Позиция 77"

    "САПОГИ КОЖАНЫЕ; утепленные с защитным подноском размеры от 37 до 45"

    Кол-во: 93

    "Позиция 78"

    "БОТИНКИ УТЕПЛЕННЫЕ размеры от 35 до 45"

    Кол-во: 101

    "Позиция 79"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур размеры от 38 до 45"

    Кол-во: 146

    "Позиция 80"

    "САПОГИ КОЖАНЫЕ с защитным подноском размеры от 38 до 45"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "МЫЛО ЖИДКОЕ/500 мл"

    Кол-во: 837

    "Позиция 82"

    "МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ/100гр"

    Кол-во: 54557

    "Позиция 83"

    "ПАСТА очищающая для рук/ 200мл"

    Кол-во: 10631

    "Позиция 84"

    "СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ; кожи от УФО; 100мл"

    Кол-во: 1068

    "Позиция 85"

    "СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ; кожи от пониженной; температуры/ 100мл"

    Кол-во: 258

    "Позиция 86"

    "КРЕМ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ восстанавливающий/ 100мл"

    Кол-во: 12875

    "Позиция 87"

    "Фартук прорезиненый"

    Кол-во: 26

    "Позиция 88"

    "Рукавицы суконные с суконным наладонником"

    Кол-во: 308

    "Позиция 89"

    "РУКАВИЦЫ БРЕЗЕНТОВЫЕ СО СПИЛКОВЫМ НАЛАДОННИКОМ"

    Кол-во: 1584

    "Позиция 90"

    "РУКАВИЦЫ брезентовые С БРЕЗЕНТОВЫМ; НАЛАДОННИКОМ"

    Кол-во: 544

    "Позиция 91"

    "РУКАВИЦЫ комбинированные Х/Б С БРЕЗЕНТОВЫМ; НАЛАДОННИКОМ"

    Кол-во: 4159

    "Позиция 92"

    "КРАГИ ХАЙЛАЙТ"

    Кол-во: 4658

    "Позиция 93"

    "ПЕРЧАТКИ ХАЙКРОН частичное покрытие"

    Кол-во: 20

    "Позиция 94"

    "ПЕРЧАТКИ ХАЙКРОН полное покрытие"

    Кол-во: 282

    "Позиция 95"

    "ПЕРЧАТКИ -КРАГИ ХАЙКРОН"

    Кол-во: 4048

    "Позиция 96"

    "ПЕРЧАТКИ; КРУЗЕЙДЕР ФЛЕКС"

    Кол-во: 196

    "Позиция 97"

    "Перчатки антивибрационные"

    Кол-во: 157

    "Позиция 98"

    "КРАГИ СПИЛКОВЫЕ утепленные для сварщиков"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "КРАГИ СПИЛКОВЫЕ усиленные на подкладке для сварщиков"

    Кол-во: 1374

    "Позиция 100"

    "КРАГИ СПИЛКОВЫЕ для сварщиков"

    Кол-во: 1821

    "Позиция 101"

    "БРЮКИ (полукомбинезон) НА УТЕПЛЯЮЩЕЙ прокладке мужские размеры с 44-46 по 68-70 роста со 158-164 по 194-200"

    Кол-во: 9

    "Позиция 102"

    "КОСТЮМ СВАРЩИКА утепленный 48-50 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "КОСТЮМ СВАРЩИКА х/б с пропиткой пробан размеры от 44-46 до 64-66 роста от 158-164 до 182-188"

    Кол-во: 180

    "Позиция 104"

    "КОСТЮМ; Х/Б с ОП женский; 56-58 170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "КОСТЮМ; Х/Б с ОП женский; 52-54 158-164"

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "КОСТЮМ; Х/Б с ОП женский; 48-50 182-188"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ; пара до 20кВ; ГОСТ 13385-76"

    Кол-во: 101

    "Позиция 108"

    "ПОЛУБОТИНКИ кожаные с защитным подноском размеры от 35 до 50"

    Кол-во: 270

    "Позиция 109"

    "БОТИНКИ КОЖАНЫЕ с защитным подноском, применяемые в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги размеры от 40 до 45"

    Кол-во: 26

    "Позиция 110"

    "Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве размеры от 35 до 50"

    Кол-во: 146

    "Позиция 111"

    "БОТИНКИ КОЖАНЫЕ с защитным подноском размеры от 35до 50"

    Кол-во: 1223

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    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ФНПЦННИИРТ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211056587
    Поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты для АО «ФНПЦ «ННИИРТ».
    Поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты для АО «ФНПЦ «ННИИРТ».
    589881
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
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    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    15 400 000
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Конкурентный отбор № 32211079118
    Определение поставщика для поставки костюмов мужских летних из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР, костюмов женских из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР, костюмов мужской из АЭС тканей с МВО свойствами для ИТР, костюмов женских из АЭС тканей с МВО свойствами для ИТР, костюмов летних мужских из АЭС тканей с МВО свойствами для руководителя, костюма женского из АЭС тканей с МВО свойствами для руководителей, костюмов мужских для защиты от искр и брызг расплавленного металла, костюмов мужских из АЭС тканей с МВО свойствами для защиты от воздействия биологических факторов, халатов мужских/женских для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, плащей непромокаемых, жилетов сигнальных, плащей сигнальных влагозащитных, белья нательного, фуфаек поло, фуфаек трикотажных тип ИТР, фуфаек трикотажных тип ОПР, костюмов для защиты от гнуса
    Определение поставщика для поставки костюмов мужских летних из АЭС ткани с МВО свойствами тип...
    593299
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
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    Лоты:
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    Регион:
    Томская область
    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
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    Закупки корпоративных заказчиков
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    09.02.2022 16:30(GMT+03:00)
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    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
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