www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908312855
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
CП-765: Поставка электроинструмента и инструмента для ВЛС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 13:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 561-07-45
Факс
--
Адрес электронной почты
Mariya.Bashkirova@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Башкирова Мария Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электроинструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908312855Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроинструмента Казань
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 09:0026.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908312855Дата и время вскрытия заявок Поставка электроинструмента Казань
Подведение итогов не позднее
27.09.2019 10:0027.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908312855Подведение итогов не позднее Поставка электроинструмента Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электроинструмента
Начальная цена
893 565,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации (п.2.2 информационной карты)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документации (п.2.4 информационной карты)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
28.24.11
28.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
Кол-во: 47
Поставка инструмента для натяжения и резки ленты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908312855Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента для натяжения и резки ленты Казань
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 09:0026.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908312855Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента для натяжения и резки ленты Казань
Подведение итогов не позднее
27.09.2019 10:0027.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908312855Подведение итогов не позднее Поставка инструмента для натяжения и резки ленты Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструмента для натяжения и резки ленты
Начальная цена
218 592,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации (п.2.2 информационной карты)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документации (п.2.4 информационной карты)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
25.73.30
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 72
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.