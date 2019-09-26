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    Главная / Торги / CП-765: Поставка электроинструмента и инструмента для ВЛС

    CП-765: Поставка электроинструмента и инструмента для ВЛС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908312855Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроинструмента КазаньПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908312855

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    CП-765: Поставка электроинструмента и инструмента для ВЛС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 13:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Документация

    извещение

    информационная карта

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 561-07-45

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Mariya.Bashkirova@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Башкирова Мария Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Инструмент

    Закупки и тендеры Инструменты ручные с механизированным приводом

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электроинструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908312855Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроинструмента Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    26.09.2019 09:0026.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908312855Дата и время вскрытия заявок Поставка электроинструмента Казань

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2019 10:0027.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908312855Подведение итогов не позднее Поставка электроинструмента Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.201927.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908312855Подведение итогов не позднее Поставка электроинструмента Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электроинструмента

    Начальная цена

    893 565,55

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации (п.2.2 информационной карты)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации (п.2.4 информационной карты)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации (п.2.3 и 2.6 информационной карты)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    28.24.11

    Инструменты ручные электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    28.24

    Производство ручных инструментов с механизированным приводом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шуруповерт"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Перфоратор аккумуляторный"

    Кол-во: 47

    Лот 2

    Поставка инструмента для натяжения и резки ленты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908312855Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента для натяжения и резки ленты Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    26.09.2019 09:0026.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908312855Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента для натяжения и резки ленты Казань

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2019 10:0027.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908312855Подведение итогов не позднее Поставка инструмента для натяжения и резки ленты Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.201927.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908312855Подведение итогов не позднее Поставка инструмента для натяжения и резки ленты Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента для натяжения и резки ленты

    Начальная цена

    218 592,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации (п.2.2 информационной карты)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации (п.2.4 информационной карты)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации (п.2.3 и 2.6 информационной карты)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30

    Инструмент ручной прочий

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инструмент для натяжения и резки ленты"

    Кол-во: 72

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