Открытый конкурс №65 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на оказание услуг по капитальному ремонту рабочего колеса насосного агрегата WILO ASP 400C- 400/6 -6kV-C1-CCW, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908312617 Уникальный номер закупки 65 Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс №65 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на оказание услуг по капитальному ремонту рабочего колеса насосного агрегата WILO ASP 400C- 400/6 -6kV-C1-CCW, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы». Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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