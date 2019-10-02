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Номер извещения
ГП921900
Уникальный номер закупки
48
Наименование закупки
Диагностика и ремонт электронного микроскопа Leica DM6000 в 2019г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 13:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-37-52
Факс
+7 351 725-49-50
Адрес электронной почты
AnnaPushkareva@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пушкарева Анна Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Диагностика и ремонт электронного микроскопа Leica DM6000 в 2019г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 08:00 GMT +302.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921900Дата и время окончания срока приема заявок Диагностика и ремонт электронного микроскопа Leica DM6000 в 2019г.Челябинск
Подведение итогов не позднее
27.12.2019 08:0027.12.2019 08:0027.12.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921900Подведение итогов не позднее Диагностика и ремонт электронного микроскопа Leica DM6000 в 2019г.Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Диагностика и ремонт электронного микроскопа Leica DM6000 в 2019г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию. Срок выполнения услуг: октябрь-ноябрь 2019 года. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая закупочная процедура не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не попадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении настоящей закупочной процедуры, извещение о проведении закупочной процедуры, приглашение к участию вместе с прилагаемой документацией является приглашением для потенциальных Участников делать оферты в адрес организатора закупочной процедуры; заявка на участие в закупочной процедуре является офертой Участника. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам закупочной процедуры. При возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности - Мартынов Виталий Владимирович тел.: (351) 725-59-03; эл. почта: sos-mc@mechel.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.14 (промзона ПАО ЧМК)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Кокс
Все закупки и тендеры Мечел-Кокс
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
74.90.19.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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