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    Главная / Торги / Диагностика и ремонт электронного микроскопа Leica DM6000 в 2019г.

    Диагностика и ремонт электронного микроскопа Leica DM6000 в 2019г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921900Дата и время окончания срока приема заявок Диагностика и ремонт электронного микроскопа Leica DM6000 в 2019г.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921900

    Уникальный номер закупки

    48

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Диагностика и ремонт электронного микроскопа Leica DM6000 в 2019г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 13:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Документация к торгам по оказанию услуг

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-37-52

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    AnnaPushkareva@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пушкарева Анна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Диагностика и ремонт электронного микроскопа Leica DM6000 в 2019г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.10.2019 08:00 GMT +302.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921900Дата и время окончания срока приема заявок Диагностика и ремонт электронного микроскопа Leica DM6000 в 2019г.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2019 08:0027.12.2019 08:0027.12.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921900Подведение итогов не позднее Диагностика и ремонт электронного микроскопа Leica DM6000 в 2019г.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.201927.12.2019 08:0027.12.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921900Подведение итогов не позднее Диагностика и ремонт электронного микроскопа Leica DM6000 в 2019г.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Диагностика и ремонт электронного микроскопа Leica DM6000 в 2019г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию. Срок выполнения услуг: октябрь-ноябрь 2019 года. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая закупочная процедура не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не попадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении настоящей закупочной процедуры, извещение о проведении закупочной процедуры, приглашение к участию вместе с прилагаемой документацией является приглашением для потенциальных Участников делать оферты в адрес организатора закупочной процедуры; заявка на участие в закупочной процедуре является офертой Участника. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам закупочной процедуры. При возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности - Мартынов Виталий Владимирович тел.: (351) 725-59-03; эл. почта: sos-mc@mechel.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.14 (промзона ПАО ЧМК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет; расчет производится платежными поручениями после подписания акта выполненных работ и получения счета-фактуры в течение 90 дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    74.90.19.190

    Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не включенными в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "диагностика и ремонт электронного микроскопа Leica DM6000 в 2019г."

    Кол-во: 1

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