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    Главная / Торги / Выполнение работ по проектированию объекта «Общегородской Центр Диспетчеризации и Мониторинга инновационного центра «Сколково» (ОЦДМ)».

    Выполнение работ по проектированию объекта «Общегородской Центр Диспетчеризации и Мониторинга инновационного центра «Сколково» (ОЦДМ)».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921878Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проектированию объекта «Общегородской Центр Диспетчеризации и Мониторинга инновационного центра «Сколково» (ОЦДМ)».г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921878

    Уникальный номер закупки

    19-50104/1613

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по проектированию объекта «Общегородской Центр Диспетчеризации и Мониторинга инновационного центра «Сколково» (ОЦДМ)».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 12:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Проект договора

    Приложения к договору

    Задание на проектирование

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»
    Все закупки и тендеры ОДПС Сколково

    Юридический адрес

    143026, Российская Федерация, Московская область, г. Москва, Луговая, д.4, кор.2

    Почтовый адрес

    143026, Российская Федерация, Московская область, г. Москва, Луговая, д.4, кор.2

    Контактный телефон

    +7 495 956-00-33 доб. 2594

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MSokolova@sk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соколова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по проектированию объекта «Общегородской Центр Диспетчеризации и Мониторинга инновационного центра «Сколково» (ОЦДМ)».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 10:00 GMT +330.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921878Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проектированию объекта «Общегородской Центр Диспетчеризации и Мониторинга инновационного центра «Сколково» (ОЦДМ)».г. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    30.09.2019 10:0030.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921878Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по проектированию объекта «Общегородской Центр Диспетчеризации и Мониторинга инновационного центра «Сколково» (ОЦДМ)».г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    14.10.2019 17:3014.10.2019 17:3014.10.2019 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921878Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проектированию объекта «Общегородской Центр Диспетчеризации и Мониторинга инновационного центра «Сколково» (ОЦДМ)».г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.201914.10.2019 17:3014.10.2019 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921878Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проектированию объекта «Общегородской Центр Диспетчеризации и Мониторинга инновационного центра «Сколково» (ОЦДМ)».г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по проектированию объекта «Общегородской Центр Диспетчеризации и Мониторинга инновационного центра «Сколково» (ОЦДМ)».

    Начальная цена

    2 704 197,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями Задания на проектирование, Документации процедуры закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями Документации процедуры закупкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям проекта договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОДПС Сколково
    Все закупки и тендеры ОДПС Сколково

    Адрес местонахождения

    143026, Российская Федерация, Московская область, г. Москва, Луговая, д.4, кор.2

    Классификатор ОКПД2

    74.20.40.000

    Услуги по комплексному проектированию для строительства объектов на условиях подряда "под ключ"

    74.20.33

    Услуги по инженерно-техническому проектированию электрического и механического оборудования зданий

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по проектированию объекта «Общегородской Центр Диспетчеризации и Мониторинга инновационного центра «Сколково» (ОЦДМ)»"

    Кол-во: 1

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