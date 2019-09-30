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Номер извещения
ГП921878
Уникальный номер закупки
19-50104/1613
Наименование закупки
Выполнение работ по проектированию объекта «Общегородской Центр Диспетчеризации и Мониторинга инновационного центра «Сколково» (ОЦДМ)».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 12:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143026, Российская Федерация, Московская область, г. Москва, Луговая, д.4, кор.2
Почтовый адрес
143026, Российская Федерация, Московская область, г. Москва, Луговая, д.4, кор.2
Контактный телефон
+7 495 956-00-33 доб. 2594
Факс
--
Адрес электронной почты
MSokolova@sk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соколова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Выполнение работ по проектированию объекта «Общегородской Центр Диспетчеризации и Мониторинга инновационного центра «Сколково» (ОЦДМ)».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 10:00 GMT +330.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921878Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проектированию объекта «Общегородской Центр Диспетчеризации и Мониторинга инновационного центра «Сколково» (ОЦДМ)».г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2019 10:0030.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921878Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по проектированию объекта «Общегородской Центр Диспетчеризации и Мониторинга инновационного центра «Сколково» (ОЦДМ)».г. Москва
Подведение итогов не позднее
14.10.2019 17:3014.10.2019 17:3014.10.2019 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921878Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проектированию объекта «Общегородской Центр Диспетчеризации и Мониторинга инновационного центра «Сколково» (ОЦДМ)».г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по проектированию объекта «Общегородской Центр Диспетчеризации и Мониторинга инновационного центра «Сколково» (ОЦДМ)».
Начальная цена
2 704 197,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями Задания на проектирование, Документации процедуры закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями Документации процедуры закупкиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОДПС Сколково
Все закупки и тендеры ОДПС Сколково
Адрес местонахождения
143026, Российская Федерация, Московская область, г. Москва, Луговая, д.4, кор.2
74.20.40.000
74.20.33
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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