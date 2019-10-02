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Номер извещения
31908324142
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
выполнение работ по разработке и изготовлению технического заключения и получению технической документации для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме (конкурентный)
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 16:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,
Почтовый адрес
117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36
Контактный телефон
+7 495 958-29-11 доб. 1378
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@rea.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дёрова Анна Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по разработке и изготовлению технического заключения и получению технической документации для нужд ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.10.201908.10.2019 14:0008.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908324142Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке и изготовлению технического заключения и получению технической документации для нужд ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова" Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке и изготовлению технического заключения и получению технической документации для нужд ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова"
Начальная цена
5 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с требованиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с требованиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
Адрес местонахождения
115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,
117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36
71.12.40.119
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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