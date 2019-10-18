www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП921876
Уникальный номер закупки
2071-А-ВЦ (ПН)
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Оренбургская область)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 12:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
a.zvarin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зварин Антон Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Оренбургская область)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Оренбургская область)
Начальная цена
19,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
117 902,60 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.