Выполнение работ по проектированию и ремонту волоконно-оптической линии связи по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 102.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908312093 Уникальный номер закупки 079А_2019-ОЗ Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по проектированию и ремонту волоконно-оптической линии связи по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 102. Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

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