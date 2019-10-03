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Номер извещения
31908312093
Уникальный номер закупки
079А_2019-ОЗ
Наименование закупки
Выполнение работ по проектированию и ремонту волоконно-оптической линии связи по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 102.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 11:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Почтовый адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Контактный телефон
+7 499 608-18-14
Факс
+7 495 781-26-93
Адрес электронной почты
sales@impuls.ru
Ф.И.О. контактного лица
Касперов Павел Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по проектированию и ремонту волоконно-оптической линии связи по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 102.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908312093Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проектированию и ремонту волоконно-оптической линии связи по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 102.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.10.2019 23:5904.10.2019 23:5904.10.2019 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908312093Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по проектированию и ремонту волоконно-оптической линии связи по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 102.Москва
Дата и время проведения
07.10.2019 10:0007.10.2019 10:0007.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908312093Дата и время проведения Выполнение работ по проектированию и ремонту волоконно-оптической линии связи по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 102.Москва
Подведение итогов не позднее
08.10.2019 23:5908.10.2019 23:5908.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908312093Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проектированию и ремонту волоконно-оптической линии связи по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 102.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по проектированию и ремонту волоконно-оптической линии связи по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 102.
Начальная цена
2 780 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ПРЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ПРЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПП Импульс
Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс
Адрес местонахождения
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
43.29.1
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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