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Номер извещения
ГП921861
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
электродвигателя типа dSKqwp500 -8/4 200/400 кВт, 1140 В, 750/1500 об. /мин. согласно технического задания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 10:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-24-84
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
DeminSV@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Дёмин Сергей Васильевич
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Электродвигателя типа dSKqwp500 -8/4 200/400 кВт, 1140 В, 750/1500 об. /мин. согласно технического задания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 04:00 GMT +327.09.2019 04:0027.09.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921861Дата и время окончания срока приема заявок электродвигателя типа dSKqwp500 -8/4 200/400 кВт, 1140 В, 750/1500 об. /мин. согласно технического заданияМеждуреченск
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 06:0030.11.2019 06:0030.11.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921861Подведение итогов не позднее электродвигателя типа dSKqwp500 -8/4 200/400 кВт, 1140 В, 750/1500 об. /мин. согласно технического заданияМеждуреченск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электродвигателя типа dSKqwp500 -8/4 200/400 кВт, 1140 В, 750/1500 об. /мин. согласно технического задания
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечню позиций. С обязательным подгрузкой коммерческого предложения и указанием сроков поставки и условий оплаты.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адрес доставки: Кемеровская обл. г.Междуреченск, Южная промзона, складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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