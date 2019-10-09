Организация проведения натурных исследований уровней загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух (уровней шума). Подготовка, представление Заказчику и сдача в Департамент Роспортебнадзора «Отчета о соблюдении гигиенических критериев уровней загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух, установленных для населенных мест за отчетный период»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908312056 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Организация проведения натурных исследований уровней загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух (уровней шума). Подготовка, представление Заказчику и сдача в Департамент Роспортебнадзора «Отчета о соблюдении гигиенических критериев уровней загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух, установленных для населенных мест за отчетный период» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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