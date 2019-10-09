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Номер извещения
31908312056
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Организация проведения натурных исследований уровней загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух (уровней шума). Подготовка, представление Заказчику и сдача в Департамент Роспортебнадзора «Отчета о соблюдении гигиенических критериев уровней загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух, установленных для населенных мест за отчетный период»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 11:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-49
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Тирская Е. Н.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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" Организация проведения натурных исследований уровней загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух (уровней шума). Подготовка, представление Заказчику и сдача в Департамент Роспортебнадзора «Отчета о соблюдении гигиенических критериев уровней загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух, установленных для населенных мест за отчетный период»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.10.201918.10.2019 17:0018.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908312056Подведение итогов не позднее " Организация проведения натурных исследований уровней загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух (уровней шума). Подготовка, представление Заказчику и сдача в Департамент Роспортебнадзора «Отчета о соблюдении гигиенических критериев уровней загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух, установленных для населенных мест за отчетный период»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
" Организация проведения натурных исследований уровней загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух (уровней шума). Подготовка, представление Заказчику и сдача в Департамент Роспортебнадзора «Отчета о соблюдении гигиенических критериев уровней загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух, установленных для населенных мест за отчетный период»
Начальная цена
480 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
-196210, г. Санкт-Петербург, ул. Вертолетная, д. 4 -196210, г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д. 8 -196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18 к. 4. Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в Техническом задании (Приложение 4)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
71
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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