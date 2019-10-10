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    Главная / Торги / Расходные материалы к оргтехнике

    Расходные материалы к оргтехнике

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 13:0510.10.2019 13:05Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921888Дата и время окончания срока приема заявок Расходные материалы к оргтехникеНижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921888

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Расходные материалы к оргтехнике

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 13:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация №ГП921888

    Техническое задание

    Спецификация к договору

    Типовой договор поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-07

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Olesya.Panteleeva@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пантелеева Олеся Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Расходные материалы к оргтехнике

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2019 13:05 GMT +310.10.2019 13:0510.10.2019 13:05Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921888Дата и время окончания срока приема заявок Расходные материалы к оргтехникеНижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2019 13:0027.12.2019 13:0027.12.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921888Подведение итогов не позднее Расходные материалы к оргтехникеНижнеилимский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.201927.12.2019 13:0027.12.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921888Подведение итогов не позднее Расходные материалы к оргтехникеНижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Расходные материалы к оргтехнике

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Период поставки: 4 квартал 2019г. Базис поставки - DDP, до ст. Коршуниха-Ангарская, г. Железногорск- Илимский, ул. Промышленная, 5, склад №2 Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождениеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительные условия оплаты - 100% отсрочка платежа по факту поставки продукции. Предпочтительный срок отсрочки - 60 дней с даты поставки. Цена указывается без НДС, с учетом стоимости транспортных и прочих расходов, связанных с доставкой груза до станции назначения. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа — рубль РФ. Покупатель производит платежи в счет оплаты продукции на основании результатов приемки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов документов, подтверждающих качество продукции, товарных накладных и счет-фактур, соответствующих результатам приемки и оформленных в соответствии с требованиями законодательства.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    26.20.1

    Компьютеры, их части и принадлежности

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация №ГП921888

    18.09.2019

    Спецификация к договору

    18.09.2019

    Типовая форма договора поставки

    18.09.2019

    Техническое задание

    18.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шестерня привода барабана Ricoh SP3500/SP3510 M0121117"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Точка доступа Ubiquiti PowerBeam 5AC Gen2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Тонер Canon C-EXV18 для iR-1018/1022"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Комплект роликов для Canon DR-3010С (3335B001)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Картридж HP С4874А Красный для HP Designjet 1050"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Картридж HP С4873А Желтый для HP Designjet 1050"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Картридж HP С4872А Голубой для HP Designjet 1050"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Адаптер сетевой TP-LINK TG-3468"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "RB2-1821 / RB2-1801 Ролик захвата (250-листовая кассета) HP LJ 5000/ 5100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "BEWARD IP видеокодер B102S"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "1 Тб Внешний HDD Toshiba STORE.E Canvio Basics Black [HDTB310EK3AA]"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Тонер картридж XEROX 106R03521 Желтый для VersaLink C405"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Тонер картридж XEROX 106R03520 Черный для VersaLink C405"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Средство для чистки роликов и валов "Platenclene AF" 100мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Тонер B&W (LI-404) для HP LJ 1000/1200/1300 (1000г) (Совм.)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Ролик захвата из кассеты HP P2035/2055"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Стяжка нейлоновая 3x120"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 18"

    "Розетка RJ-45 CAT.5E UTP"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Коннектор RJ-45"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Адаптер для HDD/SSD AgeStar 3FBCP SATA IDE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Барабан NVPrint совместимый Brother DR-2080"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Картридж CF280A (NV Print)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Картридж NV Print NV-Q7553А для HP LJ Р2014/ P2015/M2727 mfp (3000 cтраниц)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 24"

    "Картридж NV Print NV- Q5949A для LJ 1160/1320/3390/3392 (2500к)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 25"

    "Тонер Canon C-EXV14 для iR-2016/2018/2020/2022/2025/2030/2318"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Носитель ЭП "eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883""

    Кол-во: 25

    "Позиция 27"

    "Краска RISO MZ RZ INK S-4253 E черная для ризографов серии RISO MZ770, все ризографы серии RZ (кроме RZ970)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Мастер-пленка для ризографа RZ370 (S-4363)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Картридж HP С4871А Черный для HP Designjet 1050"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Картридж C9373A HP 72 130мл к HP DJ T1300 желтый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Картридж C9370A HP 72 130мл к HP DJ T1300 черный для фотопечати"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Картридж C4844A для HP DJ 2000С/2500С черный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Кабель медный UTP 4 пары кат 5е (бухта 305м) Telecom"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "FC6-4171-000000 Подшипник" магнитного вала iR2016/2020/2020i"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "C-EXV22 Тонер для Canon iR5055/iR5065/iR5075"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Тонер картридж XEROX 106R03523 Пурпурный для VersaLink C405"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Тонер картридж XEROX 106R03522 Голубой для VersaLink C405"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Тонер-картридж NVP совместимый NV-SP3500XE"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Тонер-картридж NV Print -106R03623 для Xerox WorkCentre 3335/3345"

    Кол-во: 50

    "Позиция 40"

    "Картридж HP LJ CE285A совместимый NVPrint"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Картридж CB436A черный для HP LJ Р1505/1522/M1120 совм. NVPrint"

    Кол-во: 12

    "Позиция 42"

    "Картридж NV Print NV-C7115A/Q2624A/Q2613A для HP LJ 1000/1200/1150/1300 (2500стр)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Картридж NV Print NV-Q2612A для LJ 1010/1012/1015/1020/1022/3015/3020/3030 (2000k)"

    Кол-во: 33

    "Позиция 44"

    "Набор роликов 5607B001 для DR-M160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Картридж Xerox 101R00555 барабан для WC 3330/3335/3345 (30000стр)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 46"

    "Ролик отделения кассеты FF6-1621-000 Canon iR 1600/2000/2016/2020"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Очиститель универсальный Profoam 2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Ролик захвата из кассеты HP 1010/1018/1022/1020"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Барабан NVPrint совместимый Brother DR-3200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Картридж NVPrint совместимый Brother TN-3280"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Картридж NVPrint совместимый Brother TN-2080"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Тонер-картридж XEROX (106R03396), VersaLink B7025/B7030/B7035, оригинальный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Картридж HP LJ CE505A совм. NVPrint"

    Кол-во: 56

    "Позиция 54"

    "Картридж NV Print NV-FX-10 для Canon Multi Pass L 100/L120/MF4010/4018/4120/4140/4150/4270/4320D/4330D/4340D/4350D/4370D4380DN/4660/4690(2000стр)"

    Кол-во: 12

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