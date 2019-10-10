www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП921888
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Расходные материалы к оргтехнике
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 13:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-61-07
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
Olesya.Panteleeva@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пантелеева Олеся Владиславовна
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Расходные материалы к оргтехнике
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 13:05 GMT +310.10.2019 13:0510.10.2019 13:05Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921888Дата и время окончания срока приема заявок Расходные материалы к оргтехникеНижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
27.12.2019 13:0027.12.2019 13:0027.12.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921888Подведение итогов не позднее Расходные материалы к оргтехникеНижнеилимский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Расходные материалы к оргтехнике
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Период поставки: 4 квартал 2019г. Базис поставки - DDP, до ст. Коршуниха-Ангарская, г. Железногорск- Илимский, ул. Промышленная, 5, склад №2 Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождениеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
26.20.1
Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 1000
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 25
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 12
Кол-во: 10
Кол-во: 33
Кол-во: 1
Кол-во: 50
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 56
Кол-во: 12
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.