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Номер извещения
ГП921879
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Новая процедура
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 12:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,
Почтовый адрес
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13
Контактный телефон
+7 927 028-98-79
Факс
--
Адрес электронной почты
85118@tyazhmash.com
Ф.И.О. контактного лица
Дукин Сергей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Россия, 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул.Гидротурбинная 13
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Металлопрокат. Листы.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2019 08:00 GMT +320.09.2019 08:0020.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921879Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат. Листы.Россия, 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул.Гидротурбинная 13
Дата и время вскрытия заявок
20.09.2019 08:0020.09.2019 08:0020.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921879Дата и время вскрытия заявок Металлопрокат. Листы.Россия, 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул.Гидротурбинная 13
Подведение итогов не позднее
27.09.2019 13:0027.09.2019 13:0027.09.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921879Подведение итогов не позднее Металлопрокат. Листы.Россия, 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул.Гидротурбинная 13
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Металлопрокат. Листы.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечню позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул.Гидротурбинная 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТЯЖМАШ
Все закупки и тендеры АО ТЯЖМАШ
Адрес местонахождения
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13
24.10.31.000
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7.2
Кол-во: 7.8
Кол-во: 9
Кол-во: 26.8
Кол-во: 16
Кол-во: 15.1
Кол-во: 11.5
Кол-во: 25
Кол-во: 21.4
Кол-во: 5
Кол-во: 34
Кол-во: 1.1
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 16.4
Кол-во: 30
Кол-во: 21
Кол-во: 45.6
Кол-во: 10
Кол-во: 3.8
Кол-во: 2.1
Кол-во: 14
Кол-во: 5.6
Кол-во: 136
Кол-во: 3.5
Кол-во: 4.4
Кол-во: 2.5
Кол-во: 11
Кол-во: 2.5
Кол-во: 1.4
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