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    Главная / Торги / Новая процедура

    Новая процедура

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2019 08:0020.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921879Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат. Листы.Россия, 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул.Гидротурбинная 13Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921879

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Новая процедура

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 12:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    тз

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЯЖМАШ
    Все закупки и тендеры АО ТЯЖМАШ

    Юридический адрес

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,

    Почтовый адрес

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 927 028-98-79

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    85118@tyazhmash.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Дукин Сергей Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Россия, 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул.Гидротурбинная 13

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, прокат, прокат, прокат, прокат, металл, металл, металл, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Металлопрокат. Листы.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.09.2019 08:00 GMT +320.09.2019 08:0020.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921879Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат. Листы.Россия, 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул.Гидротурбинная 13

    Дата и время вскрытия заявок

    20.09.2019 08:0020.09.2019 08:0020.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921879Дата и время вскрытия заявок Металлопрокат. Листы.Россия, 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул.Гидротурбинная 13

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2019 13:0027.09.2019 13:0027.09.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921879Подведение итогов не позднее Металлопрокат. Листы.Россия, 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул.Гидротурбинная 13

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.201927.09.2019 13:0027.09.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921879Подведение итогов не позднее Металлопрокат. Листы.Россия, 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул.Гидротурбинная 13

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлопрокат. Листы.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечню позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул.Гидротурбинная 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: Предоплата 30%, 70% по факту поставки на склад АО ТЯЖМАШ. Условия поставки: Поставка: октябрь-ноябрь 2019 г. Доставка до склада АО ТЯЖМАШ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЯЖМАШ
    Все закупки и тендеры АО ТЯЖМАШ

    Адрес местонахождения

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13

    Классификатор ОКПД2

    24.10.31.000

    Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    24.10

    Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист 50х1500х6000 Ст3сп2 УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 7.2

    "Позиция 2"

    "Лист 36х1500х6000 Ст3сп2 УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 7.8

    "Позиция 3"

    "Лист 160х1500х4500 265-13-09Г2С УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 9

    "Позиция 4"

    "Лист 140х1500х6000 265-13-09Г2С УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 26.8

    "Позиция 5"

    "Лист 110х1500х6000 265-13-09Г2С УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "Лист 100х1500х6000 265-13-09Г2С УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 15.1

    "Позиция 7"

    "Лист 80х1500х6000 265-13-09Г2С УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 11.5

    "Позиция 8"

    "Лист 70х1500х6000 265-13-09Г2С УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 25

    "Позиция 9"

    "Лист 60х1500х6000 265-13-09Г2С УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 21.4

    "Позиция 10"

    "Лист 55х1500х6000 265-13-09Г2С УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Лист 20х1500х6000 390-13-10ХСНД УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 34

    "Позиция 12"

    "Лист 16х1500х6000 390-12-10ХСНД УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 1.1

    "Позиция 13"

    "Лист 16х1500х6000 390-13-10ХСНД УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Лист 12х1500х6000 390-13-10ХСНД УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "Лист 10х1500х6000 390-13-10ХСНД УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 16.4

    "Позиция 16"

    "Лист 50х2100х4500 265-13-09Г2С УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Лист 50х1500х6000 265-13-09Г2С УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 21

    "Позиция 18"

    "Лист 40х1500х6000 265-13-09Г2С УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 45.6

    "Позиция 19"

    "Лист 36х1500х6000 265-13-09Г2С УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Лист 30х2300х7000 265-13-09Г2С УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 3.8

    "Позиция 21"

    "Лист 30х1500х6000 295-13-09Г2С УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 2.1

    "Позиция 22"

    "Лист 12х1500х6000 325-13-09Г2С УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 14

    "Позиция 23"

    "Лист 80х1500х6000 390-12-10ХСНД УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 5.6

    "Позиция 24"

    "Лист 70х1500х6000 390-13-10ХСНД УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 136

    "Позиция 25"

    "Лист 50х1500х6000 390-12-10ХСНД УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 26"

    "Лист 40х1500х6000 390-13-10ХСНД УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 4.4

    "Позиция 27"

    "Лист 36х1500х6000 390-12-10ХСНД УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 28"

    "Лист 30х1500х6000 390-13-10ХСНД УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 11

    "Позиция 29"

    "Лист 25х1500х6000 390-13-10ХСНД УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 30"

    "Лист 20х1500х6000 390-12-10ХСНД УЗК 1 ГС"

    Кол-во: 1.4

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