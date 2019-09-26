Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по огнезащитной обработке несущих металлоконструкций в корпусе 1 на площадке 1 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908312052 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по огнезащитной обработке несущих металлоконструкций в корпусе 1 на площадке 1 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 3 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок для СМСП Способ реализации Дата публикации

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