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    Главная / Торги / Комплексное обследование надземных крановых путей на объектах ПАО "Коршуновский ГОК" в 2019 г.

    Комплексное обследование надземных крановых путей на объектах ПАО "Коршуновский ГОК" в 2019 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 15:0030.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933690Дата и время окончания срока приема заявок Комплексное обследование надземных крановых путей на объектах ПАО "Коршуновский ГОК" в 2019 г.Нижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933690

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Комплексное обследование надземных крановых путей на объектах ПАО "Коршуновский ГОК" в 2019 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 12:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_КП_2019_18.09.19.pdf

    График_по_КП_на_2019_г..doc

    ТЗ_по_кран.путям_2019_г..doc

    Докуметация_КП_2019.doc

    Типовой_договор_оказания_услуг__КП_2019.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-20

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Oleg.Vasilev@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильев Олег Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Закупки и тендеры Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Комплексное обследование надземных крановых путей на объектах ПАО "Коршуновский ГОК" в 2019 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 15:00 GMT +330.09.2019 15:0030.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933690Дата и время окончания срока приема заявок Комплексное обследование надземных крановых путей на объектах ПАО "Коршуновский ГОК" в 2019 г.Нижнеилимский район

    Дата и время вскрытия заявок

    30.09.2019 15:0030.09.2019 15:0030.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933690Дата и время вскрытия заявок Комплексное обследование надземных крановых путей на объектах ПАО "Коршуновский ГОК" в 2019 г.Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2019 15:0030.12.2019 15:0030.12.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933690Подведение итогов не позднее Комплексное обследование надземных крановых путей на объектах ПАО "Коршуновский ГОК" в 2019 г.Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.12.201930.12.2019 15:0030.12.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933690Подведение итогов не позднее Комплексное обследование надземных крановых путей на объектах ПАО "Коршуновский ГОК" в 2019 г.Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплексное обследование надземных крановых путей на объектах ПАО "Коршуновский ГОК" в 2019 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 услуга

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Иркутская область г. Железногорск-ИлимскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    90 дней после подписания акта о приёмке услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    71.2

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.2

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    24.09.2019

    24.09.2019

    24.09.2019

    24.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплексное обследование надземных крановых путей на объектах ПАО "Коршуновский ГОК" в 2019 г."

    Кол-во: 0

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