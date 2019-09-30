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Номер извещения
ГП933690
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Комплексное обследование надземных крановых путей на объектах ПАО "Коршуновский ГОК" в 2019 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 12:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-61-20
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
Oleg.Vasilev@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Олег Михайлович
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
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Комплексное обследование надземных крановых путей на объектах ПАО "Коршуновский ГОК" в 2019 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 15:00 GMT +330.09.2019 15:0030.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933690Дата и время окончания срока приема заявок Комплексное обследование надземных крановых путей на объектах ПАО "Коршуновский ГОК" в 2019 г.Нижнеилимский район
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2019 15:0030.09.2019 15:0030.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933690Дата и время вскрытия заявок Комплексное обследование надземных крановых путей на объектах ПАО "Коршуновский ГОК" в 2019 г.Нижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
30.12.2019 15:0030.12.2019 15:0030.12.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933690Подведение итогов не позднее Комплексное обследование надземных крановых путей на объектах ПАО "Коршуновский ГОК" в 2019 г.Нижнеилимский район
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплексное обследование надземных крановых путей на объектах ПАО "Коршуновский ГОК" в 2019 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 услуга
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская область г. Железногорск-ИлимскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
71.2
71.2
Документация лота
Кол-во: 0
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