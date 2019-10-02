Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по комплексному обслуживанию и аренде электропогружного оборудования для нужд ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»

    Оказание услуг по комплексному обслуживанию и аренде электропогружного оборудования для нужд ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 18:0002.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921859Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по комплексному обслуживанию и аренде электропогружного оборудования для нужд ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»ЦАОПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921859

    Уникальный номер закупки

    ОТ-0096-19-НГ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по комплексному обслуживанию и аренде электропогружного оборудования для нужд ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 10:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Инструкция для участников

    Техническое задание

    Проект Договора

    Приложение №1 к проекту договора

    Приложение №2 к проекту договора

    Приложение №3 к проекту договора

    Приложение №4 к проекту договора

    Приложение №5 к проекту договора

    Приложение №6 к проекту договора

    Приложение №7.1 к проекту договора

    Приложение №7.2 к проекту договора

    Приложение №7.3 к проекту договора

    Приложение №7.4 к проекту договора

    Приложение №7.5 к проекту договора

    Приложение №8 к проекту договора

    Регламент по работе с механизированным фондом скважин

    Технологическая инструкция

    Приложение №1 к Приложению №6 к Договору(часть 1)

    Приложение №1 к Приложению №6 к Договору(часть 2)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 221-31-32 доб. 1824

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    YZakhodyakin@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заходякин Яков Александрович

    Место рассмотрения предложений

    ЦАО

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    нефть, нефть, нефть, нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по комплексному обслуживанию и аренде электропогружного оборудования для нужд ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921859Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексному обслуживанию и аренде электропогружного оборудования для нужд ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»ЦАО

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по комплексному обслуживанию и аренде электропогружного оборудования для нужд ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    77.3

    Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по комплексному обслуживанию и аренде электропогружного оборудования» для нужд ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО СМП-НЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП944112
    оказание услуг по аренде инструмента для ликвидации внутрискважинных осложнений и инженерному сопровождению работ
    оказание услуг по аренде инструмента для ликвидации внутрискважинных осложнений и инженерному...
    264291
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.09.2019 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить