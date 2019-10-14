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    Главная / Торги / Закуп насадок песковых диаметра 62 мм. на блок 14 гидроциклона серии "27" (код:2019-198)

    Закуп насадок песковых диаметра 62 мм. на блок 14 гидроциклона серии "27" (код:2019-198)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921858Дата и время окончания срока приема заявок Закуп насадок песковых диаметра 62 мм. на блок 14 гидроциклона серии "27" (код:2019-198)НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921858

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп насадок песковых диаметра 62 мм. на блок 14 гидроциклона серии "27" (код:2019-198)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 10:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП921858_итоговый_протокол.rtf

    Проект договора

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-21-66

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Igor.Bubyakin@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бубякин Игорь Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закуп насадок песковых диаметра 62 мм. на блок 14 гидроциклона серии "27" (код:2019-198)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2019 10:00 GMT +314.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921858Дата и время окончания срока приема заявок Закуп насадок песковых диаметра 62 мм. на блок 14 гидроциклона серии "27" (код:2019-198)Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 10:0030.11.2019 10:0030.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921858Подведение итогов не позднее Закуп насадок песковых диаметра 62 мм. на блок 14 гидроциклона серии "27" (код:2019-198)Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 10:0030.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921858Подведение итогов не позднее Закуп насадок песковых диаметра 62 мм. на блок 14 гидроциклона серии "27" (код:2019-198)Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закуп насадок песковых диаметра 62 мм. на блок 14 гидроциклона серии "27" (код:2019-198)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ЗД, технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ (включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток). DDP, ст. Верхнезейск ДВ ЖД (код 913206): Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108. В особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак (груз для ООО «Эльгауголь»). ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ DDP, ст. Верхнезейск ДВ ЖД (код 913206): Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», код 9559, ОКПО 13141274. ОТПРАВКА БАГАЖОМ DDP, ст. Улак (Амурская область): Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Условия поставки: - ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток) и ООО «АЛК» (г.Благовещенск) (одно место отгрузки не должно превышать 100 кг и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг). АВТОДОСТАВКА, ЖД ДОСТАВКА (КРЫТЫЕ ВАГОНЫ) - ООО «Продис-ДВ» (г. Благовещенск, контактное лицо Гензель Альфред Юрьевич, тел. 8-914-606-15-07) любой вес и объем. Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км, склад БМТС Грузополучатель: ООО «Эльгауголь»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата в течение 60 дней с момента поставки продукции на склад Покупателя .
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    45.31.1

    Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/560356/name/5e32303dd78493.49607358

    30.01.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насадка песковая, диаметр 62 мм"

    Кол-во: 24

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