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    Главная / Торги / Закупка нержавеющего металлопроката

    Закупка нержавеющего металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 08:0027.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921857Дата и время окончания срока приема заявок Нержавеющий металлопрокат БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921857

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка нержавеющего металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 10:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_спецификации_(закупки)

    ФОРМА_рамочного_договора_поставки__КМ-Покупатель

    Документы_Контрагента

    002552_A.DAEVA_ZAPROS_ST

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2470

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    a.daeva@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Даева Анастасия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, прокат, прокат, прокат, прокат, металл, металл, металл, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Нержавеющий металлопрокат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2019 08:00 GMT +327.09.2019 08:0027.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921857Дата и время окончания срока приема заявок Нержавеющий металлопрокат Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    27.09.2019 08:0027.09.2019 08:0027.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921857Дата и время вскрытия заявок Нержавеющий металлопрокат Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 09:3018.10.2019 09:3018.10.2019 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921857Подведение итогов не позднее Нержавеющий металлопрокат Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 09:3018.10.2019 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921857Подведение итогов не позднее Нержавеющий металлопрокат Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Нержавеющий металлопрокат

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    21069 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, МО Балашиха, пр-т Ленина, д.67Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка платежа в течении 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма_спецификации_(закупки)

    18.09.2019

    ФОРМА_рамочного_договора_поставки__КМ-Покупатель

    18.09.2019

    Документы_Контрагента

    18.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "12Х18Н10Т М2Б-М3Б Листы "

    Кол-во: 21069

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