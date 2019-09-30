www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908311885
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Услуги по технической эксплуатации"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 10:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А
Почтовый адрес
187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А
Контактный телефон
+7 81362 2-34-42 доб. 128
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@logazinvest.ru
Ф.И.О. контактного лица
Харичева Светлана Юрьевна
Место рассмотрения предложений
187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по проведению технического обслуживания установок защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии, подземных стальных газопроводов в неопасной зоне, расположенных в Ленинградской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 00:00 GMT +330.09.2019 00:0030.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908311885Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по проведению технического обслуживания установок защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии, подземных стальных газопроводов в неопасной зоне, расположенных в Ленинградской области187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2019 00:0030.09.2019 00:0030.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908311885Дата и время вскрытия заявок Услуги по проведению технического обслуживания установок защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии, подземных стальных газопроводов в неопасной зоне, расположенных в Ленинградской области187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А
Подведение итогов не позднее
02.10.2019 12:0002.10.2019 12:0002.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908311885Подведение итогов не позднее Услуги по проведению технического обслуживания установок защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии, подземных стальных газопроводов в неопасной зоне, расположенных в Ленинградской области187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.10.201902.10.2019 12:0002.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908311885Подведение итогов не позднее Услуги по проведению технического обслуживания установок защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии, подземных стальных газопроводов в неопасной зоне, расположенных в Ленинградской области187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по проведению технического обслуживания установок защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии, подземных стальных газопроводов в неопасной зоне, расположенных в Ленинградской области
Начальная цена
8 116 128,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЛОГАЗИНВЕСТ
Все закупки и тендеры ЛОГАЗИНВЕСТ
Адрес местонахождения
187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А
33.14
33.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.