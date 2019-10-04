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Номер извещения
ГП921860
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор на поставку фильтрующих элементов для авто-, спецтехники в 4 кв. 2019г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 10:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
Почтовый адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
Контактный телефон
+7 39151 3-24-38
Факс
--
Адрес электронной почты
Nelli.Reynitsan@rusal.com
Ф.И.О. контактного лица
Рейницан Нелли Петровна
Место рассмотрения предложений
Ачинск
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Поставка фильтрующих элементов для авто-, спецтехники в 4 кв. 2019г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 10:00 GMT +304.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921860Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтрующих элементов для авто-, спецтехники в 4 кв. 2019г.Ачинск
Подведение итогов не позднее
20.10.2019 18:0020.10.2019 18:0020.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921860Подведение итогов не позднее Поставка фильтрующих элементов для авто-, спецтехники в 4 кв. 2019г.Ачинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фильтрующих элементов для авто-, спецтехники в 4 кв. 2019г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад Покупателя в г. Ачинск.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУСАЛ АЧИНСК
Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
29.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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