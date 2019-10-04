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    Главная / Торги / Отбор на поставку фильтрующих элементов для авто-, спецтехники в 4 кв. 2019г.

    Отбор на поставку фильтрующих элементов для авто-, спецтехники в 4 кв. 2019г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921860Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтрующих элементов для авто-, спецтехники в 4 кв. 2019г.АчинскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921860

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Отбор на поставку фильтрующих элементов для авто-, спецтехники в 4 кв. 2019г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 10:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приглашение к участию в отборе поставщиков

    Приложение № 2

    Приложение № 1

    Приложение № 1 2 тур

    Запрос скидки 3 тур

    Приложение № 1 3 тур

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Юридический адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Почтовый адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Контактный телефон

    +7 39151 3-24-38

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Nelli.Reynitsan@rusal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Рейницан Нелли Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Ачинск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фильтрующих элементов для авто-, спецтехники в 4 кв. 2019г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 10:00 GMT +304.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921860Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтрующих элементов для авто-, спецтехники в 4 кв. 2019г.Ачинск

    Подведение итогов не позднее

    20.10.2019 18:0020.10.2019 18:0020.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921860Подведение итогов не позднее Поставка фильтрующих элементов для авто-, спецтехники в 4 кв. 2019г.Ачинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.10.201920.10.2019 18:0020.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921860Подведение итогов не позднее Поставка фильтрующих элементов для авто-, спецтехники в 4 кв. 2019г.Ачинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтрующих элементов для авто-, спецтехники в 4 кв. 2019г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад Покупателя в г. Ачинск.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена товара должна включать стоимость доставки товара до склада Покупателя в г. Ачинск. Предпочтительные условия оплаты - оплата с отсрочкой платежа 60 календарных дней от даты поставки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУСАЛ АЧИНСК
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Классификатор ОКПД2

    29.32

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сепаратор ПВ10-08.520"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Фильтр салонный 11180-8122010-83"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Сапун гидробака L1.0807-81 Agro-Hytos"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Фильтроэлемент H20XL-125K R902603243"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Фильтр всасывающий MSZ402MNXAB9 Sofima"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Фильтроэлемент сливной ТМ10.269.112"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Фильтр тонкой очистки топлива 5010477855"

    Кол-во: 26

    "Позиция 8"

    "Фильтр грубой очистки топлива 01030Н"

    Кол-во: 11

    "Позиция 9"

    "Фильтр масляный 5010437143 Renault"

    Кол-во: 11

    "Позиция 10"

    "Фильтр масляный 5010550600 Renault"

    Кол-во: 22

    "Позиция 11"

    "Фильтр гидравлический RHR850G10 Filtrec"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Элемент фильтра 201-1117040 (Т6301М)"

    Кол-во: 23

    "Позиция 13"

    "Элемент фильтра масл. 840-1012040"

    Кол-во: 9

    "Позиция 14"

    "Элемент фильтр.тонк.оч.топл.201-1117038А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Фильтр масляный Р551670"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Фильтр воздушный наружн. Р145702"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Фильтр осушителя 571352308 Liebherr"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Фильтр осушителя 502657308 Liebherr"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Фильтр топливный 204A-1105510Б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Фильтр масляный ЭФМ-001Б"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Фильтр топливный TCM 20801-02172"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Фильтр гидравлический 25967-80202 TCM"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Фильтр масляный 324692 Hyster"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Фильтр топливный 23300-36880-71 Toyota"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Фильтр воздушный 1601.04.08.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Фильтр для охлажд жидкости 7367052 Liebherr"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Фильтр воздушный 51-05-345СП"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Элемент фильтрующий ЭФМ-020-1012040"

    Кол-во: 42

    "Позиция 29"

    "Элемент фильтрующий ЭФМ-011"

    Кол-во: 12

    "Позиция 30"

    "Элемент фильтрующий LF16015 Fleetguard"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Элемент фильтрующий 725-1109560-10-01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "Элемент фильтрующий 721-1109560-30"

    Кол-во: 12

    "Позиция 33"

    "Элемент фильтрующий 721-1109560-10"

    Кол-во: 12

    "Позиция 34"

    "Элемент фильтр масл системы WGL 678"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Элемент топливного фильтра 201-1105538"

    Кол-во: 16

    "Позиция 36"

    "Элемент топливн.фильтра 240-1117030-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Элемент воздушного фильтра 230C1-02061"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Элемент воздуш.фильтра 2101-1109100-06"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Фильтр топливный ЕКО-03.36"

    Кол-во: 18

    "Позиция 40"

    "Фильтр топливный PL420 Preline"

    Кол-во: 24

    "Позиция 41"

    "Фильтр топливный GB-6118 BIG"

    Кол-во: 28

    "Позиция 42"

    "Фильтр топливный FS19925 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Фильтр топливный FS19732 Fleetguard"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Фильтр топливный FS19728 Fleetguard"

    Кол-во: 36

    "Позиция 45"

    "Фильтр топливный FS19727 Feetguard"

    Кол-во: 14

    "Позиция 46"

    "Фильтр топливный 3315843 Shantui"

    Кол-во: 24

    "Позиция 47"

    "Фильтр топливный 245-1117010-20"

    Кол-во: 16

    "Позиция 48"

    "Фильтр топливный 2112-1117010"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "Фильтр топливный 16910-Z6L-003 Honda"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Фильтр топл.тонк.оч.1335673 Caterpillar"

    Кол-во: 24

    "Позиция 51"

    "Фильтр тон.очистки ФТ-015 315195-1117010"

    Кол-во: 8

    "Позиция 52"

    "Фильтр системы охлаждения WF 2076"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Фильтр сист.охлаждения WF2126 Fleetguard"

    Кол-во: 9

    "Позиция 54"

    "Фильтр салона 1118-8122-010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Фильтр патрон LA-6277-11-40100F"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Фильтр очист.возд.вн.592-19-1198 Dresta"

    Кол-во: 18

    "Позиция 57"

    "Фильтр охлажд.жидкоси 4058965 Cummins"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Фильтр масляный М5103"

    Кол-во: 24

    "Позиция 59"

    "Фильтр масляный М5101"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "Фильтр масляный ЕКО-024"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Фильтр масляный ЕКО-02.57"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "Фильтр масляный YM12915035153 Komatsu"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "Фильтр масляный W 962"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Фильтр масляный VIC С-809 Eiken"

    Кол-во: 9

    "Позиция 65"

    "Фильтр масляный P557380 Donaldson"

    Кол-во: 9

    "Позиция 66"

    "Фильтр масляный P550020 Donaldson"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Фильтр масляный LF9009 Fleetguard"

    Кол-во: 8

    "Позиция 68"

    "Фильтр масляный LF777 Fleetguard"

    Кол-во: 12

    "Позиция 69"

    "Фильтр масляный LF670 Fleetguard"

    Кол-во: 12

    "Позиция 70"

    "Фильтр масляный LF3850 Fleetguard"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Фильтр масляный LF17356 Fleetguard"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Фильтр масляный LF16285 Fleetguard"

    Кол-во: 12

    "Позиция 73"

    "Фильтр масляный JX0818A1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 74"

    "Фильтр масляный 867-01-0506 Dressta"

    Кол-во: 30

    "Позиция 75"

    "Фильтр масляный 840-1012039-15"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Фильтр масляный 7405-1017040"

    Кол-во: 15

    "Позиция 77"

    "Фильтр масляный 7405-1012040"

    Кол-во: 33

    "Позиция 78"

    "Фильтр масляный 587-10-0025 С4"

    Кол-во: 18

    "Позиция 79"

    "Фильтр масляный 5203 Difa"

    Кол-во: 21

    "Позиция 80"

    "Фильтр масляный 3401544 Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 81"

    "Фильтр масляный 3105-1017010"

    Кол-во: 6

    "Позиция 82"

    "Фильтр масляный 2101-1012005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Фильтр масляный 20801-01271"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Фильтр маслянный ФМ 009-1012005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Фильтр гидравлический XG50FL-J SDLG"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "Фильтр гидравлики 175-60-27380"

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "Фильтр воздушный ЭФ-001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "Фильтр воздушный Т330-1109560"

    Кол-во: 3

    "Позиция 89"

    "Фильтр воздушный С25710/3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Фильтр воздушный наружн.Т330-1109560-02"

    Кол-во: 6

    "Позиция 91"

    "Фильтр воздушный ЕКО-01.86 Ekofil"

    Кол-во: 3

    "Позиция 92"

    "Фильтр воздушный внутр.ST12-16419"

    Кол-во: 18

    "Позиция 93"

    "Фильтр воздушный внутр. р145701 Либхер"

    Кол-во: 15

    "Позиция 94"

    "Фильтр воздушный внешний CH12-1648"

    Кол-во: 12

    "Позиция 95"

    "Фильтр воздушный В4331М"

    Кол-во: 21

    "Позиция 96"

    "Фильтр воздушный CF710 Mann"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Фильтр воздушный AF25557 Fleetguard"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Фильтр воздушный AF25553 Fleetguard"

    Кол-во: 5

    "Позиция 99"

    "Фильтр воздушный AE361 Filtron"

    Кол-во: 4

    "Позиция 100"

    "Фильтр воздушный A-8505 Sakura"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "Фильтр воздушный A-5550 Sakura"

    Кол-во: 8

    "Позиция 102"

    "Фильтр воздушный 740.1109560 КАМАЗ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 103"

    "Фильтр воздушный 725.1109560"

    Кол-во: 8

    "Позиция 104"

    "Фильтр воздушный 6598492"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Фильтр воздушный 6598362"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Фильтр воздушный 6127-81-7412Т Shantui"

    Кол-во: 3

    "Позиция 107"

    "Фильтр воздушный 600-181-4500 Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Фильтр воздушный 592-19-1199"

    Кол-во: 12

    "Позиция 109"

    "Фильтр воздушный 530С0-62011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Фильтр воздушный 4216-1109013-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Фильтр воздушный 4216-1109013-10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 112"

    "Фильтр воздушный 3160-1109080 УАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Фильтр воздушный 31512-1109080"

    Кол-во: 4

    "Позиция 114"

    "Фильтр воздушный 238Н-1109080"

    Кол-во: 38

    "Позиция 115"

    "Фильтр воздушный 17210-ZE3-505 Honda"

    Кол-во: 10

    "Позиция 116"

    "Фильтр воздушный 00952900 Hatz"

    Кол-во: 4

    "Позиция 117"

    "Фильтр 6128-81-7320 Komatsu"

    Кол-во: 3

    "Позиция 118"

    "Фильтр 18125 ЗЕВ6611711 Komatsu"

    Кол-во: 3

    "Позиция 119"

    "Рем.комплект фильтра 740.1117010-РК"

    Кол-во: 18

    "Позиция 120"

    "Рем.комп.фильтра масляного 5310170РК"

    Кол-во: 6

    "Позиция 121"

    "Рем.комп.масляного фильтра 7406-1012000"

    Кол-во: 15

    "Позиция 122"

    "Патрон фильтра внутренний 867-01-1219"

    Кол-во: 18

    "Позиция 123"

    "Патрон фильтра внешний 867-01-1218"

    Кол-во: 18

    "Позиция 124"

    "Фильтр масляный С18АВ-1R0658 XGMA"

    Кол-во: 10

    "Позиция 125"

    "Фильтр воздушный Р607557 Donaldson"

    Кол-во: 9

    "Позиция 126"

    "Фильтр воздушный основной P608677 Donaldson"

    Кол-во: 9

    "Позиция 127"

    "Фильтр топливный 7364111 Liebherr"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "Фильтр топливный 236-1117010-А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Фильтр масляный 738111123 Liebherr"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Фильтр масляный 570004323 Liebherr"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Элемент фильтрующий 2001-15-25СП"

    Кол-во: 18

    "Позиция 132"

    "Элемент фильтра ДТ75М-1109560А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 133"

    "Элемент фильтра воздуш. WA 30-1200-00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Элемент фильтра 201-1117040 (Т6301М)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 135"

    "Элемент фильтр.возд.2506-05-584.1109080"

    Кол-во: 48

    "Позиция 136"

    "Элемент фильтр.возд.2506-05-583.1109080"

    Кол-во: 48

    "Позиция 137"

    "Элемент фильтр.EKO-110 740-1109560-02"

    Кол-во: 60

    "Позиция 138"

    "Элемент фильтр. оч.масла 53-1012040А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 139"

    "Элемент фильтр. воздушный 8421-1109010"

    Кол-во: 6

    "Позиция 140"

    "Чехол ВФ (предочиститель) 740.1109574"

    Кол-во: 5

    "Позиция 141"

    "Фильтроэлемент топл.93-1260 МКСМ 800"

    Кол-во: 4

    "Позиция 142"

    "Фильтроэлемент Реготмас 636-1-1902"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Фильтроэлемент НФ243-Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Фильтр ФТ 041.1105010"

    Кол-во: 3

    "Позиция 145"

    "Фильтр ФП-207.1-01"

    Кол-во: 34

    "Позиция 146"

    "Фильтр ФП-207.1-00"

    Кол-во: 34

    "Позиция 147"

    "Фильтр управляющей системы А 583-10-0009"

    Кол-во: 6

    "Позиция 148"

    "Фильтр трансмиссии 16Y-75-23200 Shantui"

    Кол-во: 15

    "Позиция 149"

    "Фильтр топливный ФТ060.1117040"

    Кол-во: 12

    "Позиция 150"

    "Фильтр топливный ФТ003.1117040"

    Кол-во: 8

    "Позиция 151"

    "Фильтр топливный ФТ 047.1117010"

    Кол-во: 27

    "Позиция 152"

    "Фильтр топливный ФТ 020-1117010"

    Кол-во: 3

    "Позиция 153"

    "Фильтр топливный тон.очист. 740-1117036"

    Кол-во: 48

    "Позиция 154"

    "Фильтр топливный Т6101"

    Кол-во: 3

    "Позиция 155"

    "Фильтр топливный ЕКО-03.37"

    Кол-во: 3

    "Позиция 156"

    "Фильтр топливный FS1067 Fleetguard"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Фильтр топливный FS1040"

    Кол-во: 18

    "Позиция 158"

    "Фильтр топливный FS 1212 Fleetguard"

    Кол-во: 17

    "Позиция 159"

    "Фильтр топливный FF5580 Fleetguard"

    Кол-во: 12

    "Позиция 160"

    "Фильтр топливный FF5485 Fleetguard"

    Кол-во: 18

    "Позиция 161"

    "Фильтр топливный FF5421 Fleetguard"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Фильтр топливный FF5108"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Фильтр топливный FF185 Fleetguard"

    Кол-во: 6

    "Позиция 164"

    "Фильтр топливный FF0107 Avantech"

    Кол-во: 15

    "Позиция 165"

    "Фильтр топливный FC1001 Sakura"

    Кол-во: 3

    "Позиция 166"

    "Фильтр топливный AG-34462-30030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Фильтр топливный AG-34462-21040"

    Кол-во: 4

    "Позиция 168"

    "Фильтр топливный 867-01-0427 Dressta"

    Кол-во: 30

    "Позиция 169"

    "Фильтр воздушный ЕЕ 104600 Dressta"

    Кол-во: 6

    "Позиция 170"

    "Фильтр воздушный В4331-01М"

    Кол-во: 21

    "Позиция 171"

    "Фильтр воздушный В4319 (7405-1109560)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 172"

    "Фильтр воздушный А-5549М-S XCMG"

    Кол-во: 8

    "Позиция 173"

    "Фильтр воздушный WA40-1200 867-01-0257"

    Кол-во: 9

    "Позиция 174"

    "Фильтр воздушный 12-1109080"

    Кол-во: 6

    "Позиция 175"

    "Патрон топливного фильтра 867-01-1190"

    Кол-во: 30

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