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Номер извещения
ГП921856
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка соединительных деталей трубопровода для проведения гидроиспытаний (917 шт.) на УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 10:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 495 787-88-22 доб. 2731
Факс
--
Адрес электронной почты
Olga.Fedorova@giprokislorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федорова Ольга Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка соединительных деталей трубопровода для проведения гидроиспытаний (917 шт.) на УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 15:00 GMT +327.09.2019 15:0027.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921856Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соединительных деталей трубопровода для проведения гидроиспытаний (917 шт.) на УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".Москва
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 15:0027.09.2019 15:0027.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921856Дата и время вскрытия заявок Поставка соединительных деталей трубопровода для проведения гидроиспытаний (917 шт.) на УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".Москва
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 18:0030.11.2019 18:0030.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921856Подведение итогов не позднее Поставка соединительных деталей трубопровода для проведения гидроиспытаний (917 шт.) на УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.11.201930.11.2019 18:0030.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921856Подведение итогов не позднее Поставка соединительных деталей трубопровода для проведения гидроиспытаний (917 шт.) на УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка соединительных деталей трубопровода для проведения гидроиспытаний (917 шт.) на УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно приложенной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно приложенной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
28.14.20
24.20.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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