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    Главная / Торги / Поставка соединительных деталей трубопровода для проведения гидроиспытаний (917 шт.) на УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".

    Поставка соединительных деталей трубопровода для проведения гидроиспытаний (917 шт.) на УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 15:0027.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921856Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соединительных деталей трубопровода для проведения гидроиспытаний (917 шт.) на УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921856

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка соединительных деталей трубопровода для проведения гидроиспытаний (917 шт.) на УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 10:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Подтвердение тех. условия

    Форма типового договора

    Прил. 1_к_оферте_(заявке)._форма ТКП изм.1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Юридический адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    Почтовый адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Контактный телефон

    +7 495 787-88-22 доб. 2731

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Olga.Fedorova@giprokislorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федорова Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    транспорт, транспорт, транспорт, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка соединительных деталей трубопровода для проведения гидроиспытаний (917 шт.) на УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2019 15:00 GMT +327.09.2019 15:0027.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921856Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соединительных деталей трубопровода для проведения гидроиспытаний (917 шт.) на УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    27.09.2019 15:0027.09.2019 15:0027.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921856Дата и время вскрытия заявок Поставка соединительных деталей трубопровода для проведения гидроиспытаний (917 шт.) на УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 18:0030.11.2019 18:0030.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921856Подведение итогов не позднее Поставка соединительных деталей трубопровода для проведения гидроиспытаний (917 шт.) на УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 18:0030.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921856Подведение итогов не позднее Поставка соединительных деталей трубопровода для проведения гидроиспытаний (917 шт.) на УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соединительных деталей трубопровода для проведения гидроиспытаний (917 шт.) на УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС "Славянская".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно приложенной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно приложенной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно приложенной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Адрес местонахождения

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Классификатор ОКПД2

    28.14.20

    Приводы и механизмы исполнительные, основные узлы, детали, комплектующие арматуры

    24.20.4

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СДТ для ГИ"

    Кол-во: 1

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