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Номер извещения
31908311781
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по транспортной экспедиции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 10:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99 доб. 7250
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Горшков М. С.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги по перевозке грузов воздушным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по аренде грузовых воздушных судов с экипажем, см. 51.21.20
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Оказание услуг по транспортной экспедиции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 10:00 GMT +326.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908311781Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по транспортной экспедицииСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 10:0026.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908311781Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по транспортной экспедицииСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.10.2019 17:0002.10.2019 17:0002.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908311781Подведение итогов не позднее Оказание услуг по транспортной экспедицииСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по транспортной экспедиции
Начальная цена
43 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва: 1. Аэропорт Внуково, 1, стр. 19; 119027 2. Аэропорт Шереметьево, терминал E, 141426Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
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51.21.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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