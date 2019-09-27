Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчет за выполненные работы по договору производится Заказчиком в течение 30 банковских дней после выполнения Подрядчиком всего объёма работ, после подписания Актов формы КС-2, КС-3, паспортов и сертификатов на используемые материалы, на основании счета на оплату.