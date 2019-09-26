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Номер извещения
31908311720
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Стационарной цифровой высоковольтной испытательной лаборатории для проведения испытаний электрооборудования и диэлектрических средств защиты для нужд ООО "БЭС"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 10:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Почтовый адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Контактный телефон
+7 3842 34-64-92
Факс
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Адрес электронной почты
fz223@td.hcsds.ru
Ф.И.О. контактного лица
Симонов Станислав Олегович
Место рассмотрения предложений
Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207
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Поставка стационарной цифровой высоковольтной испытательной лаборатории для проведения испытаний электрооборудования и диэлектрических средств защиты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 11:00 GMT +326.09.2019 11:0026.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908311720Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стационарной цифровой высоковольтной испытательной лаборатории для проведения испытаний электрооборудования и диэлектрических средств защитыКемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 11:0026.09.2019 11:0026.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908311720Дата и время вскрытия заявок Поставка стационарной цифровой высоковольтной испытательной лаборатории для проведения испытаний электрооборудования и диэлектрических средств защитыКемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.10.201903.10.2019 13:0003.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908311720Подведение итогов не позднее Поставка стационарной цифровой высоковольтной испытательной лаборатории для проведения испытаний электрооборудования и диэлектрических средств защитыКемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стационарной цифровой высоковольтной испытательной лаборатории для проведения испытаний электрооборудования и диэлектрических средств защиты
Начальная цена
2 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
652421, Российская Федерация, Кемеровская область, Березовский, Мира, 1А
26.51.66.190
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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