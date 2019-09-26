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Номер извещения
ГП921866
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
контакторы ES250/3 250А, ES400/3 400A "EAW RELAISTECHNIK GmbH " Германия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 11:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Почтовый адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Контактный телефон
+7 365 652-81-59
Факс
+7 978 857-18-85
Адрес электронной почты
zhitnikmv@sodaplant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Житник Маргарита Викторовна
Место рассмотрения предложений
Красноперекопск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение контакторов ES250/3 250А, арт.1 657222002, ES400/3 400А, арт.1 657236005 "EAW RELAISTECHNIK GmbH " Германия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 12:00 GMT +326.09.2019 12:0026.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921866Дата и время окончания срока приема заявок приобретение контакторов ES250/3 250А, арт.1 657222002, ES400/3 400А, арт.1 657236005 "EAW RELAISTECHNIK GmbH " Германия Красноперекопск
Подведение итогов не позднее
02.10.2019 12:0002.10.2019 12:0002.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921866Подведение итогов не позднее приобретение контакторов ES250/3 250А, арт.1 657222002, ES400/3 400А, арт.1 657236005 "EAW RELAISTECHNIK GmbH " Германия Красноперекопск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение контакторов ES250/3 250А, арт.1 657222002, ES400/3 400А, арт.1 657236005 "EAW RELAISTECHNIK GmbH " Германия
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Контактор ES250/3 250А, арт.1 657222002 "EAW RELAISTECHNIK GmbH " Германия, в количестве 3 штук. Контактор ES400/3 400А, арт.1 657236005 "EAW RELAISTECHNIK GmbH " Германия, в количестве 1 штуки.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СРТ- Республика Крым, г. Красноперекопск, ул.Проектная, д.1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
27.12.23.000
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 3
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