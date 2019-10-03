Открытый конкурс №66 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку метизов и крепежа в 2019 году, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908311597 Уникальный номер закупки 66 Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс №66 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку метизов и крепежа в 2019 году, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы». Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы

Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы Юридический адрес 445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50 Почтовый адрес 445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50 Контактный телефон +7 8482 55-13-76 доб. 208 Факс +7 8482 55-13-67 Адрес электронной почты mironova_oi@volcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Миронова Ольга Ивановна Место рассмотрения предложений Тольятти Закупки и тендеры Самарская область Закупки и тендеры Изделия крепежные и винты крепежные Ключевые слова:

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