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Номер извещения
ГП921920
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка ПКМВИ-2 для нужд ООО "АЛНАС"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 09:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423458, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2
Почтовый адрес
423458, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2
Контактный телефон
+7 8553 39-34-21
Факс
--
Адрес электронной почты
Mikhail.Gurtovoy@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Гуртовой Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Альметьевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кварцит ПКМВИ-2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.09.2019 09:30 GMT +325.09.2019 09:3025.09.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921920Дата и время окончания срока приема заявок Кварцит ПКМВИ-2Альметьевск
Дата и время вскрытия заявок
25.09.2019 13:0025.09.2019 13:0025.09.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921920Дата и время вскрытия заявок Кварцит ПКМВИ-2Альметьевск
Подведение итогов не позднее
25.09.2019 14:0025.09.2019 14:0025.09.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921920Подведение итогов не позднее Кварцит ПКМВИ-2Альметьевск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кварцит ПКМВИ-2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Альметьевск, ул. Сургутская, 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423458, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2
23.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
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