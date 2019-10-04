Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на капитальный ремонт газового оборудования горелки CIB UNIGAS S.P.A. HP72 MG.AB.S.RU.A.080 котла водогрейного Ferroli Prexsterm RSW 1060, ГОКС г.Самара, ул. Обувная, 136 для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2019 году. (СКС-1598)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908311581 Уникальный номер закупки СКС-1598 Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на капитальный ремонт газового оборудования горелки CIB UNIGAS S.P.A. HP72 MG.AB.S.RU.A.080 котла водогрейного Ferroli Prexsterm RSW 1060, ГОКС г.Самара, ул. Обувная, 136 для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2019 году. (СКС-1598) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры СКС-1598

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