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Номер извещения
31908311581
Уникальный номер закупки
СКС-1598
Наименование закупки
Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на капитальный ремонт газового оборудования горелки CIB UNIGAS S.P.A. HP72 MG.AB.S.RU.A.080 котла водогрейного Ferroli Prexsterm RSW 1060, ГОКС г.Самара, ул. Обувная, 136 для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2019 году. (СКС-1598)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 09:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Почтовый адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Контактный телефон
+7 846 336-14-02
Факс
+7 846 336-89-05
Адрес электронной почты
info@samcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тексин Игорь Владимирович
Место рассмотрения предложений
Самара
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Капитальный ремонт газового оборудования горелки CIB UNIGAS S.P.A. HP72 MG.AB.S.RU.A.080 котла водогрейного Ferroli Prexsterm RSW 1060
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 10:00 GMT +304.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908311581Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт газового оборудования горелки CIB UNIGAS S.P.A. HP72 MG.AB.S.RU.A.080 котла водогрейного Ferroli Prexsterm RSW 1060Самара
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 10:00GMT +304.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908311581Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт газового оборудования горелки CIB UNIGAS S.P.A. HP72 MG.AB.S.RU.A.080 котла водогрейного Ferroli Prexsterm RSW 1060Самара
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.10.201918.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908311581Дата окончания срока рассмотрения заявок Капитальный ремонт газового оборудования горелки CIB UNIGAS S.P.A. HP72 MG.AB.S.RU.A.080 котла водогрейного Ferroli Prexsterm RSW 1060Самара
Подведение итогов не позднее
28.10.2019 16:0028.10.2019 16:0028.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908311581Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт газового оборудования горелки CIB UNIGAS S.P.A. HP72 MG.AB.S.RU.A.080 котла водогрейного Ferroli Prexsterm RSW 1060Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт газового оборудования горелки CIB UNIGAS S.P.A. HP72 MG.AB.S.RU.A.080 котла водогрейного Ferroli Prexsterm RSW 1060
Начальная цена
180 164,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
43
43
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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