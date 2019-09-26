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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908311502
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Технологическое оборудование СУГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 09:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А
Почтовый адрес
187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А
Контактный телефон
+7 81362 2-34-42 доб. 128
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@logazinvest.ru
Ф.И.О. контактного лица
Харичева Светлана Юрьевна
Место рассмотрения предложений
187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка термоденсиметров СУГ (плотномеров)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка термоденсиметров СУГ (плотномеров)
Начальная цена
266 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЛОГАЗИНВЕСТ
Все закупки и тендеры ЛОГАЗИНВЕСТ
Адрес местонахождения
187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А
26.51
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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