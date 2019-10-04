Запрос котировок в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на закупку спутникового модулятора DVB-S/S2 Q/8PSK, М6100

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908311529 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на закупку спутникового модулятора DVB-S/S2 Q/8PSK, М6100 Валюта процедуры EUR Способ закупки Запрос котировок для СМСП Способ реализации Дата публикации

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