строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-200 мм по ул. Молодежная до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул.Карпинского, 65

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908311453 Уникальный номер закупки 261 Номер закупки Наименование закупки строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-200 мм по ул. Молодежная до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул.Карпинского, 65 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Закупочная документация

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