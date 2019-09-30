Предоставление подвижного состава (вагонов, полувагонов) для поставки песка формовочного (241479)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика. Условия и срок подачи транспортного средства: подача транспортного средства в период с 4 квартала 2019 года до 31.01.2020 года. Готовность приступить к подаче транспортного средства по факту получения заявки на выделения автотранспорта ООО «Уралмаш-Горное Оборудование».