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    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку ткани подкладочной для производства форменной одежды

    На право заключения договора на поставку ткани подкладочной для производства форменной одежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 11:0023.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908312547Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ткани подкладочной для производства форменной одежды ХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908312547

    Уникальный номер закупки

    324/2019-ЗЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку ткани подкладочной для производства форменной одежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 12:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение запроса цен №324-ЗЦ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    БОЧКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Ткани текстильные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ткани подкладочной для производства форменной одежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.09.201924.09.2019 11:0024.09.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908312547Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка ткани подкладочной для производства форменной одежды Хабаровск

    Подведение итогов не позднее

    25.09.2019 05:0025.09.2019 05:0025.09.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908312547Подведение итогов не позднее Поставка ткани подкладочной для производства форменной одежды Хабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.09.201925.09.2019 05:0025.09.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908312547Подведение итогов не позднее Поставка ткани подкладочной для производства форменной одежды Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ткани подкладочной для производства форменной одежды

    Начальная цена

    329 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. г. Владивосток, Печорская 12, «Дом Военной одежды» 2. г. Хабаровск, Серышева 8, ателье «Восточное» 3. г. Новосибирск, Территория военного городка № 770/1, ателье «Сибирское» 4. г. Чита, Столярова 37, ателье «Забайкальское».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет. Покупатель оплачивает стоимость партии Товара, на основании выставленного Поставщиком счета, в следующем порядке: 1) аванс в размере 30% от стоимости партии Товара в течение 7 (семи) календарных дней со дня выставления Поставщиком счета; 2) остальные 70% от стоимости партии Товара в течение 10 (десяти) календарных дней со дня передачи Товара и подписания Товарной/транспортной накладной уполномоченными представителями обеих сторон.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    13.20

    Ткани текстильные

    Классификатор ОКВЭД2

    13.20

    Производство текстильных тканей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство текстильных тканей"

    Кол-во: 1400

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